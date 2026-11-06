Galerie foto. Gabriela Ruse „strălucește” la 29 de ani! Ce i-a transmis Paula Badosa

Tenismena Gabriela Ruse a împlinit 29 de ani, iar mai multe colege din circuitul WTA, inclusiv fostul număr 2 mondial Paula Badosa, au reacționat pe rețelele sociale. Românca aflată momentan pe locul 60 WTA a disputat ultimul său meci din acest an pe 10 octombrie, în calificările de la Wuhan.
Gabriela Ruse a împlinit 29 de ani pe 6 noiembrie. Tenismena aflată momentan pe poziția 60 în clasamentul WTA a primit mesaje din partea mai multor colege din circuit. „La mulți ani acestei fete frumoase; să avem parte de și mai multe momente împreună!”, a transmis fostul număr 2 mondial, Paula Badosa, alături de mai multe imagini în care apare alături de Gabriela Ruse. Eva Lys a transmis la rândul său un simplu „La mulți ani!”.
Gabriela Ruse și-a egalat în 2026 cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam, ajungând până în turul 3 la Australian Open, unde a cedat contra Mirrei Andreeva. Românca și-a încheiat anul competițional în octombrie, la Wuhan. Ruse s-a retras în timpul meciului din calificări cu Yulia Putintseva, acuzând o problemă medicală.
Românca are în palmares un titlu WTA la simplu, cucerit în 2021 la Hamburg, după un succes cu 7-6, 6-4 în finala cu Andrea Petkovic. Cea mai bună clasare din carieră a fost locul 51 WTA, ocupat în mai 2022. Gabriela Ruse a câștigat de-a lungul carierei peste 4 milioane de dolari din tenis.
Gabriela Ruse se află momentan pe poziția 60 în clasamentul WTA, iar în cazul în care Sorana Cîrstea nu își va schimba decizia de a se retrage la finalul actualului sezon, aceasta va deveni cea mai bine clasată jucătoare din România. „Sori” a părăsit turneul de la Hong Kong în faza sferturilor, fiind învinsă de rusoaica Alexandra Shubladze. În top 100 se mai află o altă româncă, Jaqueline Cristian, clasată momentan pe locul 79.