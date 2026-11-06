Sport

Galerie foto. Gabriela Ruse „strălucește” la 29 de ani! Ce i-a transmis Paula Badosa

Catalin Oprea
06.11.2026 | 18:08
Galerie foto Gabriela Ruse straluceste la 29 de ani Ce ia transmis Paula Badosa
GALERIE FOTO
Gabriela Ruse a împlinit 29 de ani. FOTO: Instagram Gabriela Ruse a împlinit 29 de ani. FOTO: Instagram Gabriela Ruse a împlinit 29 de ani. FOTO: Instagram Gabriela Ruse a împlinit 29 de ani. FOTO: Instagram +12 FOTO
Gabriela Ruse a împlinit 29 de ani. FOTO: Instagram
Tenismena Gabriela Ruse a împlinit 29 de ani pe 6 noiembrie, iar colegele sale din circuitul WTA au reacționat pe rețelele sociale. Galerie foto
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Tenismena Gabriela Ruse a împlinit 29 de ani, iar mai multe colege din circuitul WTA, inclusiv fostul număr 2 mondial Paula Badosa, au reacționat pe rețelele sociale. Românca aflată momentan pe locul 60 WTA a disputat ultimul său meci din acest an pe 10 octombrie, în calificările de la Wuhan.

Gabriela Ruse a împlinit 29 de ani

Gabriela Ruse a împlinit 29 de ani pe 6 noiembrie. Tenismena aflată momentan pe poziția 60 în clasamentul WTA a primit mesaje din partea mai multor colege din circuit. „La mulți ani acestei fete frumoase; să avem parte de și mai multe momente împreună!”, a transmis fostul număr 2 mondial, Paula Badosa, alături de mai multe imagini în care apare alături de Gabriela Ruse. Eva Lys a transmis la rândul său un simplu „La mulți ani!”.

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Gabriela Ruse și-a egalat în 2026 cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam, ajungând până în turul 3 la Australian Open, unde a cedat contra Mirrei Andreeva. Românca și-a încheiat anul competițional în octombrie, la Wuhan. Ruse s-a retras în timpul meciului din calificări cu Yulia Putintseva, acuzând o problemă medicală.

Românca are în palmares un titlu WTA la simplu, cucerit în 2021 la Hamburg, după un succes cu 7-6, 6-4 în finala cu Andrea Petkovic. Cea mai bună clasare din carieră a fost locul 51 WTA, ocupat în mai 2022. Gabriela Ruse a câștigat de-a lungul carierei peste 4 milioane de dolari din tenis.

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Gabriela Ruse ar putea rămâne cea mai bine clasată jucătoare din România

Gabriela Ruse se află momentan pe poziția 60 în clasamentul WTA, iar în cazul în care Sorana Cîrstea nu își va schimba decizia de a se retrage la finalul actualului sezon, aceasta va deveni cea mai bine clasată jucătoare din România. „Sori” a părăsit turneul de la Hong Kong în faza sferturilor, fiind învinsă de rusoaica Alexandra Shubladze. În top 100 se mai află o altă româncă, Jaqueline Cristian, clasată momentan pe locul 79.

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