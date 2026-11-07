Galerie Foto. Gazon jalnic pe Arena Națională la FCSB – Corvinul

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Cei care se ocupă de Arena Națională nu par să facă o treabă prea bună. Pe lângă veșnica problemă cu tabela de marcaj, cubul video plin de pixeli morți, acum în grija echipelor intră și suprafața de joc. Un gazon care arată foarte rău, chiar înainte de FCSB – Corvinul. Important de reținut, gazonul tocmai fusese schimbat în urmă cu două luni.

Gazonul pe Arena Națională arată foarte rău înainte de FCSB – Corvinul Hunedoara

Este doar etapa a 15-a din Superliga, deci mai sunt zeci de meciuri de jucat pe Arena Națională până la final de sezon și play-off sau play-out, iar gazonul arată deja horror. Mai luăm în considerare că aici se va juca și meciul dintre România și Polonia din Nations League de pe 14 noiembrie, așadar o veste proastă și pentru selecționerul Gheorghe Hagi.

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După cum se poate vedea și în imagini, , iar la colțuri arată cel mai rău. Practic, în anumite zone cornerele vor fi executate de pe pământ, pentru că iarba e inexistentă. A contribuit la această stare a gazonului și vremea din ultima perioadă din București, însă se pare că metodele prin care acest gazon este protejat de intemperii și întreținut sunt rudimentare.

Gigi Becali și-a propus să interzică concertele pe Arena Națională, acolo unde joacă FCSB

Actualul gazon de pe Arena Națională a fost schimbat în luna septembrie după o perioadă de concerte pe acest stadion. Cea mai mare arenă a României a fost indisponibilă fotbalului timp de aproape 4 luni, din luna mai până în luna septembrie. Gigi Becali și Mihai Stoica au protestat deseori față de această situație, considerând că Arena Națională ar trebui să prioritizeze fotbalul.

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Anul trecut, Gigi Becali anunța că vrea să propună o lege prin care să ofere întâietate evenimentelor sportive pe stadioane, pentru a nu mai exista astfel de situații în care FCSB este trimisă la plimbare de concerte. „ Stadioanele sunt făcute pentru fotbal, nu pentru alte activități. Nu mă mai deranjează nimic. Ce să mai zic? În România se poate orice. Vin unii străini și îi acceptă imediat și eu nu pot să construiesc biserică de lemn pe terenul meu. Domnul să vă ajute!”, spunea Gigi Becali, la finalul anului trecut.