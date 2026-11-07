Sport

Galerie foto. Gigi Becali, apariție surpriză pe Arena Națională la FCSB – Corvinul

Flaviu Popa
07.11.2026 | 20:42
Galerie foto Gigi Becali aparitie surpriza pe Arena Nationala la FCSB Corvinul
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Gigi Becali a venit la FCSB - Corvinul. Foto: Renato Anghelescu Gigi Becali a venit la FCSB - Corvinul. Foto: Renato Anghelescu Gigi Becali a venit la FCSB - Corvinul. Foto: Renato Anghelescu Gigi Becali a venit la FCSB - Corvinul. Foto: Renato Anghelescu
Gigi Becali, la meci la FCSB - Corvinul
Gigi Becali a venit din nou la meci la FCSB. Miliardarul pare să fie atras din nou de stadion după sosirea la echipă a lui Laurențiu Reghecampf, antrenorul preferat al fanilor.
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Laurențiu Reghecampf s-a întors la FCSB, iar alături de el vine la meciuri și Gigi Becali. Miliardarul nu mai călcase pe la stadion sezoanele trecute, decât ocazional, însă acum pare decis să fie cel mai mare fan din lojă pe Arena Națională.

Gigi Becali, apariție surpriză la FCSB – Corvinul. A salutat fericit publicul

Așadar, Becali a fost surprins pe Arena Națională alături de mai multe personaje cheie din alaiul său. S-a pozat cu anumiți fani și a stat de vorbă cu alți oameni, după care a salutat publicul, așa cum o făcea și în vremurile de glorie ale echipei sale.

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Gigi Becali a revenit la meciuri cu ocazia acelui FCSB – Oțelul, scor 1-0, din urmă cu mai multe etape. La fel ca în vremurile bune, Gigi Becali a salutat publicul din lojă, iar la final de meci s-a urcat pe mașină, fiind aplaudat de fanii prezenți în curtea Arenei Naționale.

Gigi Becali îi promite lui Laurențiu Reghecampf mai multe transferuri tari la iarnă

Entuziasmat, a recunoscut că FCSB nu practică cel mai bun joc, însă a promis mai multe transferuri tari la iarnă. „Reghe a făcut bine, am văzut agresivitate. Ne trebuie jucători, ce să facă Reghe? N-ai ce să faci, dacă nu ai cu ce, nu ai ce să faci. Știi ce poate să facă Reghe? Ce a făcut și Gică (n.r. – Hagi, la națională), dacă nu are valoare echipă, ce poate să facă? N-ai benzi, n-ai număr 10… Hai că 10 l-am avut pe Cisotti. N-ai atacant.

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Ce să poată să facă? Lasă că iau eu acum, în iarnă, și gata. Să dea Dumnezeu să putem să o ținem așa, la nivelul ăsta. Degeaba spune Reghe, cu echipa asta n-ai cum să ieși pe locul 1. N-ai cu cine! Vine Drăguș, vine și Boutoutaou, că el spune că e de Champions League, mie nu mi-a plăcut, dar el zice că da. Și e posibil să avem cât de cât valoare, dar aduc eu jucători acum”, a declarat Gigi Becali la finalul meciului cu Oțelul. În acel moment, Reghecampf îi promitea lui Becali 10 victorii consecutive, însă s-a oprit la trei.

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Gigi Becali a venit la FCSB - Corvinul

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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