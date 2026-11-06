Galerie foto. Jucătorii de la UTA, gest de suflet înaintea meciului cu Petrolul

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Fotbaliștii celor de la UTA au făcut un gest de suflet înainte de meciul contra Petrolului, disputat pe Arena „Francisc Neuman” în cadrul etapei 15 din SuperLiga. Înainte de startul jocului, fotbaliștii au dăruit flori reprezentantelor sexului frumos din tribună.

Fotbaliștii de la UTA, gest de suflet înainte de meciul cu Petrolul

UTA o întâlnește pe Petrolul în etapa 15 din SuperLigă, iar arădenii au ca obiectiv prelungirea seriei fără eșec din jocurile de pe teren propriu. Înainte de startul meciului, fotbaliștii au făcut un gest de suflet. Aceștia au ieșit de la vestiare cu flori în mână, iar după tradiționalul salut dintre cele două grupări, trandafirii au fost dăruiți reprezentantelor sexului frumos din tribună.

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Câțiva dintre jucători au oferit florile copiilor de mingi care i-au însoțit la intrarea pe teren. Clubul arădean a fost cutremurat în ziua meciului de făcut de soția mijlocașului , care a amenințat că se va arunca de la etaj. Fotbalistul din Rwanda nu face parte din lot pentru acest joc, deoarece se confruntă cu o problemă medicală.

Galeria i-a scandat numele lui Adrian Mihalcea

După startul meciului, galeria UTA-ei i-a scandat numele antrenorului principal Adrian Mihalcea, pe care îl susțin în diferendul cu conducerea clubului. Totul a pornit de la deplasarea făcută cu autocarul la Mioveni, pentru partida cu FC Argeș, când jucătorii au pierdut pe drum 10 ore la dus și 8 la întoarcere, deși 3 zile mai târziu era programat jocul din Cupa României Betano cu FC Botoșani.

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Restanțele financiare au amplificat apoi conflictul dintre Mihalcea și conducere, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate în această săptămână faptul că . Acesta le-a transmis oficialilor că va pleca de la echipă după meciul cu Petrolul în cazul în care nu se va produce o schimbare. UTA se confruntă cu mari probleme din punct de vedere financiar, fiind în concordat preventiv din august 2025.