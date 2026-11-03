Sport

Galerie foto. Kimi Antonelli, părăsit de o superbă sportivă! Cum arată tânăra care i-a frânt inima.

Ciprian Necula
03.11.2026 | 15:21
Galerie foto Kimi Antonelli parasit de o superba sportiva Cum arata tanara care ia frant inima
GALERIE FOTO
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Kimi Antonelli a avut o relație cu o tânără cehoaică. Însă, aceasta i-a dat papucii, chiar înainte de startul sezonului istoric din Formula 1. Foto: colaj Fanatik
Kimi Antonelli a intrat deja în Liga Legendelor din Formula 1, după ce a cucerit primul titlu din carieră în Mexic. Succesul său a fost alimentat și de momentul de cumpănă prin care a trecut pe latura emoțională, la începutul anului.
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O vorbă veche spune că în spatele oricărui bărbat puternic stă o femeie. Chiar și de partea lui Kimi Antonelli, pilotul ce rescrie istoria Formulei 1, a fost la un moment dat o tânără domnișoară. Însă, relația dintre cei doi s-a rupt, chiar înainte ca sezonul actual să înceapă. Despărțirea pare că nu l-a afectat pe Antonelli, care a reușit să cucerească titlul mondial din „Marele Circ”.

Antonelli, părăsit de una dintre cele mai frumoase fete din karting. Galerie foto

Puțini știu că Antonelli a trecut printr-un moment mai puțin plăcut înainte de a lua startul într-un nou sezon. Cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1 a avut o relație amoroasă cu o tânără implicată la rândul ei în sporturile cu motor.

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Este vorba despre Eliška Bábíčková, o fostă concurentă din seriile europene de karting. Antonelli, care a fost în extaz după cucerirea primului titlu din Formula 1, a stat aproape trei ani alături de această sportivă, până în luna februarie a acestui an.

Bábíčková, având în prezent aproximativ 156.000 de urmăritori pe Instagram, a dezvăluit pe pagina ei motivul despărțirii: „Da, ne-am despărțit. Eu am fost cea care a pus capăt relației deoarece am simțit că nu mai eram pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește viețile noastre personale și așteptările pentru viitor.

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În plus, spre sfârșitul relației, valorile noastre erau foarte diferite. Cam asta e tot. De aceea s-a încheiat relația. Nu e nicio dramă uriașă. Nimic de genul ăsta. Nu au fost implicați alți bărbați, nici alte femei. Nimeni nu a înșelat”, a spus Eliška Bábíčková, pe Instagram, la scurt timp după despărțirea de Kimi Antonelli.

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Cu ce se ocupă și ce rezultate a avut?

În 2023, Eliška Bábíčková a ieșit campioană a clasei OK din Campionatul Italian de Karting. Ea a devenit prima femeie care obține acest titlu. Are 21 de ani, fiind mai mare cu un an decât Antonelli și este din Vracov, o localitate din sud-estul Cehiei.

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Pasiunea pentru motorsport i-a fost transmisă de la membrii familiei sale. Frații și surorile ei, Petra, Tereza și Zdeněk, au participat și ei în competițiile pe patru roți. Cu toate acestea, Eliška Bábíčková a mărturisit că nu vrea să dezvolte o carieră de lungă durată în sporturile motorizate.

În prezent, ea este creatoare de conținut, activă în mare parte pe Instagram. A realizat conținut și pe YouTube, pe un canal deschis împreună cu surorile sale, în care sunt abordate mai multe teme, precum sporturile cu motor și lifestyle.

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Ciprian Necula
Ciprian Necula
Ciprian Necula este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat în presa sportivă în anul 2024 și în prezent îndeplinește și rolul de comentator în cadrul Campionatului Național de Karting.
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