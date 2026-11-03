Galerie foto. Kimi Antonelli, părăsit de o superbă sportivă! Cum arată tânăra care i-a frânt inima.

ADVERTISEMENT

O vorbă veche spune că în spatele oricărui bărbat puternic stă o femeie. Chiar și de partea lui Kimi Antonelli, , a fost la un moment dat o tânără domnișoară. Însă, relația dintre cei doi s-a rupt, chiar înainte ca sezonul actual să înceapă. Despărțirea pare că nu l-a afectat pe Antonelli, care a reușit să cucerească titlul mondial din „Marele Circ”.

Antonelli, părăsit de una dintre cele mai frumoase fete din karting. Galerie foto

Puțini știu că Antonelli a trecut printr-un moment mai puțin plăcut înainte de a lua startul într-un nou sezon. Cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1 a avut o relație amoroasă cu o tânără implicată la rândul ei în sporturile cu motor.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre Eliška Bábíčková, o fostă concurentă din seriile europene de karting. Antonelli, , a stat aproape trei ani alături de această sportivă, până în luna februarie a acestui an.

Bábíčková, având în prezent aproximativ 156.000 de urmăritori pe Instagram, a dezvăluit pe pagina ei motivul despărțirii: „Da, ne-am despărțit. Eu am fost cea care a pus capăt relației deoarece am simțit că nu mai eram pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește viețile noastre personale și așteptările pentru viitor.

ADVERTISEMENT

În plus, spre sfârșitul relației, valorile noastre erau foarte diferite. Cam asta e tot. De aceea s-a încheiat relația. Nu e nicio dramă uriașă. Nimic de genul ăsta. Nu au fost implicați alți bărbați, nici alte femei. Nimeni nu a înșelat”, a spus Eliška Bábíčková, pe Instagram, la scurt timp după despărțirea de Kimi Antonelli.

ADVERTISEMENT

Cu ce se ocupă și ce rezultate a avut?

În 2023, Eliška Bábíčková a ieșit campioană a clasei OK din Campionatul Italian de Karting. Ea a devenit prima femeie care obține acest titlu. Are 21 de ani, fiind mai mare cu un an decât Antonelli și este din Vracov, o localitate din sud-estul Cehiei.

ADVERTISEMENT

Pasiunea pentru motorsport i-a fost transmisă de la membrii familiei sale. Frații și surorile ei, Petra, Tereza și Zdeněk, au participat și ei în competițiile pe patru roți. Cu toate acestea, Eliška Bábíčková a mărturisit că nu vrea să dezvolte o carieră de lungă durată în sporturile motorizate.

În prezent, ea este creatoare de conținut, activă în mare parte pe Instagram. A realizat conținut și pe YouTube, pe un canal deschis împreună cu surorile sale, în care sunt abordate mai multe teme, precum sporturile cu motor și lifestyle.