Galerie foto. Martina Navratilova, apariție rară alături de soția ei. „Ultima cină” înainte de despărțirea de fiica sa

ADVERTISEMENT

Martina Navratilova (70 de ani) și Julia Lemigova (54 de ani) sunt căsătorite de 12 ani. Soția fostei campioane WTA a avut trei copii din relațiile anterioare, două fete și un băiat, însă fiul său, Maximilien, a decedat în anul 2000 la o vârstă foarte fragedă. Astfel, Martina și Julia le mai au pe Victoria și Emma. Ultima dintre ele este mutată în Franța, acolo unde studiază. Cu puțin timp înainte ca ea să se întoarcă la Paris, Martina și Julia au imortalizat momentul de la cina de rămas-bun.

Martina Navratilova și soția ei, Julia Lemigova, moment emoționant înainte de despărțirea de una dintre fiicele lor

Martina Navratilova, care a încheiat de șapte ori sezonul WTA pe primul loc mondial la simplu, dintre care cinci ani au fost consecutivi, și-a unit destinul cu cel al Juliei Lemigova în 2014, moment în care se cunoșteau deja de un deceniu și jumătate. Cele două au alcătuit împreună o familie mixtă, formată din copiii Juliei din relațiile anterioare și doi băieți pe care i-au adoptat în anul 2024.

ADVERTISEMENT

Emma, fiica lor de 21 de ani, studiază la Paris și este foarte pasionată de îngrijirea pielii, domeniu în care este pregătită de cei mai buni profesori. Bineînțeles, pentru a urma cursurile din capitala Franței, ea a fost nevoită să se mute, iar în prezent locuiește singură și își vizitează familia ori de câte ori îi permite programul. Acest lucru s-a întâmplat chiar recent, iar înainte de a relua studiul la umbra Turnului Eiffel, Emma a luat cina alături de mama ei și de Martina Navratilova.

Momentul pe Instagram: „Ne bucurăm de ultima cină alături de fetița noastră pariziană, înainte să se întoarcă acasă”, a scris Lemigova în postarea ei de pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Fosta campioană din circuitul WTA s-a luptat cu cancerul în 2023

Ajunsă la vârsta de 70 de ani, Navratilova a primit o veste destul de rea la începutul anului 2023. După ce în 2010 ea fusese diagnosticată cu o formă neinvazivă de cancer la sân, de care scăpat în urma unei intervenții chirurgicale, 13 ani mai târziu a primit alte două diagnostice: cancer la gât și cancer la sân. Ambele tumori au fost descoperite în stadiu incipient, iar în doar câteva luni fosta sportivă a reușit să se trateze, astfel că în martie 2023 cancerul dispăruse. Totuși, ea a anunțat la acea vreme că urma să continue tratamentul preventiv. În iunie 2023 a primit confirmarea că în corpul ei nu se mai află nicio tumoră, după ce a făcut o serie lungă și amănunțită de investigații.

ADVERTISEMENT

Navratilova, sfaturi valoroase pentru Elena Rybakina, actualul lider în clasamentul WTA

În acest moment, și are aproape 2.000 de puncte avans față de sportiva din Belarus. Martina Navratilova, una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din toate timpurile, cu nu mai puțin de 18 titluri de Grand Slam la simplu și 332 de săptămâni pe prima poziție în topul mondial, i-a oferit sfaturi valoroase kazahei.

ADVERTISEMENT

„Abia acum începe greul. Toate adversarele își vor dori să o învingă. Va avea o țintă și mai mare pe spate, iar așteptările vor fi mai ridicate. Poate că și ea va avea pretenții mai mari de la propria persoană. Totul depinde de modul în care gestionează această situație. M-aș concentra pe aspectele la care mai poate progresa. Aici pot ajuta statisticile. Este vorba despre deplasare? Despre mișcarea înainte sau lateral? Despre intrarea mai agresivă în teren la serviciu? Are cel mai bun serviciu din circuit în acest moment, dar, împreună cu echipa sa, poate analiza detaliile și poate încerca să găsească un plus de viteză la lovitura de forehand sau orice alt aspect care poate fi îmbunătățit”, a sfătuit-o Navratilova pe Rybakina, potrivit