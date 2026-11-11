Mașina spectaculoasă cu care a fost surprins campionul UFC. E rară și cu mulți cai putere. Galerie foto

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Pasiunea pentru mașini sport și cai putere l-a făcut pe Ilia Topuria să conducă un vehicul spectaculos și de care puțini au auzit. E rară și cu mulți cai putere, construită pentru senzații tari pe șosea sau pe circuit. Prețul estimativ ar fi de aproximativ 400.000 de euro.

Ce bolid de top a condus de curând Ilia Topuria

Ilia Topuria (29 ani) este un luptător profesionist de arte marțiale mixte. Tânărul de origine georgiană, dar născut în Germania s-a numărat printre sportivii care au luat parte la o competiție majoră din luna iunie. Președintele american Donald Trump în privința evenimentului care l-a avut în centrul atenției.

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Acesta a fost organizat de ziua de naștere a renumitului politician, care . Sportivul care a fost crescut în Spania a fost surprins perioada aceasta în țara sa natală. Tânărul care reprezintă oficial Georgia a apărut într-o filmare impresionantă de pe rețelele de socializare. În clip este la volanul unui autoturism special.

E o mașină sport extrem de rară, demonstrând că nu adoră doar luptele, ci și vehiculele de top. De fiecare dată când are ocazia arată că iubește caii putere de sub capotă. Ce-i drept, autoturismul pe care l-a condus pe drumurile publice georgiene dezvoltă 500 de cai putere și atinge o viteză maximă de 280 km/h.

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Concret, este vorba de KTM X-Bow GT-XR. Mașina sport rară se apropie cel mai bine de una de curse. E omologată pentru deplasările pe șosea, fiind ușoară și de înaltă performanță. E adorată de cei care doresc să experimenteze dinamica nestăpânită, așa cum este și cazul lui Ilia Topuria. Autoturismul are un design special și care nu trece neobservat, producătorul din Graz, Austria fiind extrem la detalii. În plus, toate componentele sale, cum ar fi capota avionului de vânătoare și monococa ultraușoară din carbon au fost testate pe circuit. Același lucru s-a întâmplat și cu puternicul motor cu cinci cilindri și volanul detașabil cu afișaj LED integrat. Toate aceste elemente nu sunt disponibile în această combinație la nicio altă mașină supersport omologată pentru drumuri.

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Cum arată mașina sport condusă de luptător

Ilia Topuria, supranumit „Matadorul”, s-a bucurat din plin de această mașină. A condus-o avându-l pe scaunul pasagerului pe influencerul și dealerul de mașini de lux din Georgia, Saba Mikava. Supermașina arată că este pregătită de cursă începând de la design până la interior. A fost construită cu un motor turbo de 2,5 litri, cu cinci cilindri. Acesta este fabricat de Audi AG. În plus, constructorul anunță că motorul este compact, ușor și eficient, dar în același timp mai puternic decât alte motoare care există pe piața auto. Mai mult decât atât, dispune de o cutie de viteze cu șapte trepte, controlată electronic, cu schimbare directă (DSG). De asemenea, are un diferențial mecanic pentru motorsport care garantează schimbări ultra-rapide fără a reduce cuplul și o livrare nelimitată a performanței către ambele roți spate în mod egal.

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Niciuna dintre caracteristicile sale unice nu a fost sacrificată. Producătorul austriac a ținut cont de fiecare aspect, mai ales atunci când a ales să folosească fibra de carbon. Astfel, bolidul are o greutate de doar 1.130 de kilograme, în timp ce monococa și capota sunt rezistente. Construcția include și un cadru din carbon cu parbriz și uși separate din sticlă.

Portierele pot fi deschise atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă. Unul dintre principalele elemente de siguranță constă în scaunul tip scoică, fabricat în întregime din material compozit din fibră de carbon. Puterea imensă a supermașinii sport este frânată de sistemul său ușor de frânare monobloc cu etriere fixe, fabricat din aluminiu.

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