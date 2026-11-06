Galerie foto. Nicușor Dan, prezență neașteptată la România – Tonga! Președintele a mers în vestiarul ”stejarilor”

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România a început seria meciurilor din această toamnă din World Rugby Nations Cup împotriva reprezentativei din Tonga. Partida are un spectator de lux în persoana lui Nicușor Dan, iar președintele a mers și în vestiarul ”stejarilor” înaintea jocului.

Nicușor Dan, prezență neașteptată la România – Tonga

Suporterii care au venit pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală pentru întâlnirea dintre România și Tonga au avut parte de o surpriză neașteptată. La arenă și-a făcut apariția și președintele Nicușor Dan, chiar dacă nu se știa faptul că acesta este un fan al rugby-ului.

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Înainte de începerea meciului, președintele a ținut să meargă în vestiarul echipei naționalei și a fost însoțit de Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby. Nicușor Dan le-a ținut un scurs discurs jucătorilor și le-a urat succes pentru duelul cu Tonga.

După ce a plecat de la vestiare, a urcat la tribuna oficială pentru a asista la partida din etapa a 4-a a World Rugby Nations Cup. Nicușor Dan a văzut întâlnirea alături de Alin Petrache.

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Ce urmează pentru România la World Rugby Nations Cup

În primele trei etape din World Rugby Nations Cup, disputate în luna iulie, naționala României a înregistrat următoarele rezultate: 31-48 cu Chile, 36-36 cu Uruguay și 38-37 cui Samoa. Reprezentativa pregătită de francezul David Gerard a acumulat astfel 9 puncte și se află pe locul 4 în Grupa Africa-Asia-Europa, după Georgia (14 puncte), Portugalia (12 puncte) și Spania (9 puncte).

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După întâlnirea din această seară cu Tonga, ”stejarii” vor mai disputa încă două întâlniri, ambele pe teren propriu. Prima va fi pe 14 noiembrie, de la ora 18:30, împotriva Statelor Unite ale Americii, iar apoi, pe 20 noiembrie, tot de la ora 18:30, va avea loc duelul cu Canada.

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Naționala României este calificată la Cupa Mondială de rugby de anul viitor, care se va desfășura în Australia, în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie. și vor întâlni puternicele selecționate ale Africii de Sud, Italiei și Georgiei.