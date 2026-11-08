O profesoară de religie din Sibiu a devenit campioană mondială la lupte în cușcă. Galerie foto

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O profesoară de religie născută în București, dar care locuiește în județul Sibiu este unul dintre cele mai importante nume din sportul de contact. Christiana Budică a devenit campioană mondială la lupte în cușcă, povestea ei fiind expusă pe social media de curând.

Cine este Christiana Budică, profesoara de religie care iubește luptele

Președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, a făcut public un nou episod din seria „Oameni și locuri de poveste” dedicată Sibiului. De această dată a dezvăluit cine este Christiana Budică, cadru didactic într-o localitate din județul Sibiu. E profesoară de din luna septembrie în satul aflat la câțiva kilometri distanță de granița cu județul Mureș.

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Predă la Școala Gimnazială din Ațel, iar elevii au aflat singuri despre trecutul ei sportiv. Unii dintre aceștia au descoperit pe YouTube filmări cu luptele sale. Femeia care a absolvit liceul Iulia Hașdeu în anul 2010 are în spate o carieră impresionantă. În 2012, la Tallinn, a câștigat titlul mondial la arte marțiale mixte (MMA).

Astfel, a devenit prima româncă deținătoare a unui asemenea titlu la lupte în cușcă. În ring este cunoscută sub numele de „Mongol”, care înseamnă „Neînvins”. Inițial, își dorea să devină medic, mama sa care a crescut-o în cartierul Pantelimon din București fiind fostă jucătoare profesionistă de bowling.

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De asemenea, tatăl său a practicat jujitsu, Christiana Budică fiind atrasă încă de mică de sport. A început cu artele marțiale, iar primele rezultate le-a obținut în perioada liceului. S-a bucurat din plin de susținerea profesorilor. A fost campioană națională la kyokushin și a câștigat bronzul la Campionatele Europene. Totodată, s-a clasat pe locul opt la Campionatele Mondiale. Ulterior, de religie a decis să studieze teologia și a absolvit Facultatea de Teologie din București, la specializarea Artă Sacră și Pictură Iconografică. Între timp s-a focusat pe mișcare, credința și luptele fiind două lucruri care nu se exclud, ci mai degrabă se completează.

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Christiana Budică: ”Ca sportiv, eu nu mă bat, ci lupt”

Întrebată dacă bătaia este ruptă din Rai, profesoara de religie a oferit un răspuns surprinzător. „De acolo a căzut. Sfinții sunt bătuți în pustie de forțele întunericului. Ca sportiv, eu nu mă bat, ci lupt”, susține Christiana Budică. Mai mult, niciodată nu a privit înfrângerile ca pe niște dezamăgiri, ci ca pe ocazii de a învăța ceva nou. „Depinde cum te raportezi la pierdere sau câștig. Important este ca atunci când pierzi să cauți lucrul sau învățătura care îți aduce un câștig”, a completat campioana, conform articolului de pe Facebook, care o are în prim-plan. Luptele în cușcă nu sunt singurele sale activități, din luna septembrie fiind profesoară de religie în Ațel din județul Sibiu.

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A ajuns aici pentru că s-a îndrăgostit de o casă săsească, alături de soțul său, Octavian. Bărbatul este la rândul său fost sportiv de performanță, iar acum a devenit antrenor, jurnalist și producător de film. Are o carieră uimitoare, acesta practicând de 30 de ani diferite sporturi de luptă (olimpice şi neolimpice). Femeia face același lucru de 23 de ani.

„Copiii de la țară sunt mai respectuoși decât cei din marile orașe. Aici, când trec pe lângă un adult, dau bună ziua. Prin ochii lor Îl văd pe Dumnezeu”, a mărturisit Christiana Budică, care împreună cu partenerul de viață organizează cursuri în căminul cultural din luna aprilie a acestui an.

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La început s-au înscris 51 de copii și adolescenți, cu vârste cuprinse între 5 și 21 de ani. Aceștia învață să se lupte, dar și să picteze pentru că sportiva este și pictor iconar. De curând, cuplul a extins activitatea și în satele vecine, Alma, Șmig și Giacăș, numărul participanților implicați depășind 100 de tineri în proiectele Asociației Cultural-Sportive „Mongol”, condusă de cei doi soți.

Pe lângă tehnicile de luptă, cursanții descoperă noțiuni despre istoria și cultura țărilor din care provin diferitele arte marțiale. „Nu învață doar un sport, ci și istorie și geografie. Le vorbim despre locurile de unde provin artele marțiale, oamenii care le-au practicat și istoria lor”, spune Octavian Budică.

În aceeași notă, cei doi au planuri mărețe pentru comuna Ațel. Cunoscuta campioană și partenerul de viață vor să ridice o sală de sport cu ring și să organizeze în comună competiții balcanice și europene. În felul acesta localitatea va fi un punct de referință pe harta artelor marțiale. Soțul sportivei consideră că există potențial în acest sens.