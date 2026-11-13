O viață în roșu și albastru! Cele mai tari imagini cu MM Stoica la FCSB. Galerie foto

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Mihai Stoica și FCSB, o poveste cu victorii spectaculoase, înfrângeri dureroase, trofee, controverse și imagini care au rămas în istoria fotbalului românesc! Despărțirea de Gigi Becali încheie un capitol important din viața lui MM, dar și din istoria clubului roș-albastru. FANATIK vă prezintă o galerie foto de colecție, cu cele mai spectaculoase, emoționante și inedite ipostaze în care a fost surprins Mihai Stoica de-a lungul anilor.

Mihai Stoica a plecat de la FCSB! Sfârșitul unei epoci alături de Gigi Becali

O relație care părea imposibil de rupt a ajuns la final! Mihai Stoica a decis să plece de la FCSB, la 16 ani de la revenirea în conducerea clubului. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, joi, 12 noiembrie, că pe fondul tensiunilor acumulate în ultima perioadă.

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Dincolo de neînțelegeri și de finalul neașteptat, rămân amintirile unei perioade în care Mihai Stoica a fost unul dintre cele mai importante personaje ale . De la primele aventuri europene până la ultimele apariții în loja patronului, fotografiile surprind o poveste întinsă pe mai bine de două decenii, cu o întrerupere de câțiva ani.

Cele mai tari imagini cu MM Stoica la FCSB. Imagini de colecție

Povestea începe în vara anului 2002, când Mihai Stoica a ajuns în Ghencea de la Oțelul Galați. Era începutul unei colaborări care avea să schimbe cursul carierei sale. Fotografiile din acei ani îl înfățișează pe un MM mult mai tânăr, mereu aproape de echipă, de Gigi Becali și de Mirel Rădoi, căpitanul care avea să devină unul dintre simbolurile roș-albaștrilor.

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Au urmat anii de glorie, cu titlurile cucerite în 2005 și 2006 și parcursul spectaculos din Cupa UEFA. Primăvara anului 2006 a rămas însă una dintre cele mai frumoase, dar și dureroase amintiri. Steaua a ajuns până în semifinalele competiției, unde a întâlnit Middlesbrough. După victoria cu 1-0 de la București, roș-albaștrii au condus cu 2-0 în Anglia, dar au pierdut dramatic, scor 2-4.

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Tot în 2006, Steaua a revenit în grupele Champions League după o absență de zece ani. Printre adversari s-a numărat Real Madrid, gigantul spaniol care a venit la București cu vedete precum Ronaldo, Raúl, Roberto Carlos și Ruud van Nistelrooy.

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MM Stoica, în genunchi în fața galeriei! Momentele care au făcut înconjurul României

Nu toate fotografiile din arhiva lui Mihai Stoica sunt legate de victorii și trofee. Una dintre cele mai cunoscute imagini datează din 6 martie 2011, când Steaua a fost umilită de FC Brașov, scor 0-3, chiar în Ghencea. La final, jucătorii și membrii staff-ului, printre care și MM Stoica, au îngenuncheat în fața suporterilor pentru a le cere iertare.

Mihai Stoica a fost însă și protagonistul unor episoade savuroase, care au făcut deliciul fotografilor. De la celebra găleată pusă pe cap până la gesturile sale exuberante de pe marginea terenului, oficialul nu s-a ferit niciodată să-și arate emoțiile.

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Revenirea din 2010 a fost începutul unei povești la fel de frumoase. Steaua a cucerit trei titluri consecutive între 2013 și 2015, iar Mihai Stoica a fost din nou în mijlocul sărbătorilor. Au urmat alte trofee, alte generații de fotbaliști și alte nopți europene. Arhiva cuprinde și întâlniri speciale cu nume uriașe ale sportului românesc. Mihai Stoica a fost fotografiat alături de Simona Halep, dar și de legendarul Emeric Ienei, antrenorul care a condus Steaua spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986.

Timpul a trecut, iar generațiile s-au schimbat. Printre fotografiile de colecție se numără și cele cu Dennis Man, pe vremea când actualul internațional român era doar un puști care încerca să-și facă loc în fotbalul mare. Au urmat noi aventuri europene, noi apariții în Champions League și alte momente pe care roș-albaștrii nu le vor uita. Au rămas fotografiile cu trofeele, cu jucătorii și cu suporterii, dar și ipostazele mai puțin fericite, inclusiv cea de la căpătâiul lui Mircea Lucescu.