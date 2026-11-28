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Lume multă, vânzoleală și mulți nervi. De toate acestea au avut parte cei aproximativ 700 de persoane, copii, părinți și bunici, la întâlnirea cu jucătorii echipei UTA. Momentul a coincis cu aniversarea unui an de când supermarketul La Cocoș este sponsor al „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc.

„Au fost cel puțin două persoane pentru o minge”

Cele 300 de mingi cu însemnele roșu și alb ale sextuplei campioane a provinciei (laureată în anii 1947, 1948, 1950, 1954, 1969 și 1970) s-au dovedit a fi insuficiente pentru doritori. Sute de persoane s-au îmbulzit în locația amintită pentru suvenirul mult dorit: o minge cu sigla UTA, pe care jucătorii și să-și pună semnăturile. „Au fost peste 700 de persoane care au așteptat să primească una din cele 300 de mingi. Ca să nu exagerez, au fost cu siguranță cel puțin două persoane pentru o minge”, ne-a șoptit unul dintre cei care au supravegheat buna desfășurare a evenimentului.

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Lacrimi până la satisfacția unei mingi cu UTA

Fanii de toate vârstele s-au adunat de la ora 15 în supermarketul care și-a alăturat numele de cel al reprezentantei Superligii din vestul țării. „S-a împins lumea, copiii au fost la un pas să fie striviți. Al meu a plâns când a fost împins de ceilalți. Până la urmă, am reușit să primim o minge”, a spus o mămică al cărei copil și-a văzut visul împlinit.

„Le sugerăm sponsorilor ca data viitoare să amplaseze culoare, asemenea celor de la aeroport, pentru o mai bună organizare, pentru a evita înbulzeala”, a sugerat un alt părinte, cu mingea în coș, printre caserole de mici și alte cumpărături.

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Zilele trecute, . Via Carmina și Via Academica și-au alăturat numele de cel al prim divizionarei de tradiție din campionatul intern. Momentul a fost marcat într-o conferință de presă.

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Adi Mihalcea: „Nu s-a pus problema de așa ceva!”

Lider la autografe a fost Adrian Mihalcea, șeful corpului tehnic al „Bătrânei Doamne”. Printre semnături și fotografii cu doritorii, acesta a fost scutit de indicații de la suporteri. Întrebat dacă unii i-au sugerat anumite schimbări în echipă după cele trei înfrângeri consecutive suferite, Mihalcea a fost categoric. „Nu s-a pus problema de așa ceva” a răspuns antrenorul de la UTA.

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Pentru partida pe care roș-albii o vor susține duminică, de la ora 15, în deplasare cu Oțelul Galați, tehnicianul arădenilor nu va putea conta pe Jayson Papeau, suspendat pentru cumulul de cartonașe galbene. „A jucat și Roman număr 10, pot fi și alți jucători pe acest post, deci avem soluții”, a precizat Mihalcea pe marginea acestui subiect.