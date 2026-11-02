Galerie foto. Pierdere uriașă pentru Reghecampf: Cisotti s-a accidentat și a fost schimbat înainte de pauză la U Cluj – FCSB

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Juri Cisotti s-a accidentat în prima repriză a meciului cu Universitatea Cluj. Italianul a fost introdus în teren din primul minut, alături de Aymen Boutoutaou și Meriton Korenica, însă s-a accidentat după 32 de minute.

Cisotti s-a accidentat în meciul cu Universitatea Cluj și a fost înlocuit cu Stoian

mijlocașul italian a rămas pe gazon, iar colegul său Aymen Boutoutaou i-a anunțat pe cei din staff că Cisotti trebuie schimbat. În locul italianului a fost introdus în teren , care a înscris mai apoi un gol anulat pentru ofside.

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Mijlocașul s-a resimţit după o alergare făcută în banda stângă, în minutul 30. A tras de el încă două minute, până când jocul a fost oprit pentru un corner al clujenilor, după care s-a prăbușit pe teren și a acuzat dureri la glezna dreaptă.

Juri Cisotti mai are contract cu FCSB până în 2027. Fotbalistul cotat la 700.000 de euro de Transfermarkt a bifat 18 meciuri și 3 pase pentru FCSB în toate competițiile în acest sezon, fiind unul dintre titularii incontestabili ai echipei pe care o pregătește Laurențiu Reghecampf.

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Juri Cisotti nu mai are cifrele din alte sezoane, dar rămâne jucător la bază pentru Reghecampf

Cu toate că nu mai este la același nivel din alte sezoane, Juri Cisotti rămâne unul dintre jucătorii foarte importanți pentru Laurențiu Reghecampf. În acest sezon, italianul are o medie de 47,3 atingeri pe meci, fiind pe locul 10 în clasamentul echipei. La capitolul dueluri câștigate, Cisotti are doar 43 din 100, iar la tackling-uri ocupă un modest loc 8. Cisotti stă mai bine la intercepții, unde este pe locul trei în echipa sa. Cu toate acestea, Cisotti rămâne printre favoriții lui Gigi Becali și ai lui Mihai Stoica, președintele FCSB. Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea mijlocașului și cât de rapid va fi recuperat.