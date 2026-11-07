S-a dus magia lui Reghecampf? Scenografie pe un stadion gol la FCSB – Corvinul. Galerie foto

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf și FCSB nu au mai putut mobiliza publicul să vină la stadion după înfrângeri consecutive 0-1 cu Gloria Bistrița, în Cupa României, și 0-1 cu U Cluj, în SuperLiga.

Asistență redusă la FCSB – Corvinul! Ironia Peluzei Nord pentru Sud Steaua

s-a disputat în fața a 4.000 de oameni pe Arena Națională. Departe față de cele două meciuri de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf. La debut, împotriva Oțelului Galați, 1-0, „Reghe” s-a bucurat de 10.211 de fani în tribună, ca la derby-ul cu Rapid, 4-1, 38.353 de suporteri să-și susțină echipa la meciul cu marea rivală.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, pentru a urmări live prestația echipei sale. Patronul de la FCSB a putut urmări și scenografia facțiunii Titan Boys, care a afișat mesajul: „Înainte să existe legende, au fost răzvrătiți care au îndrăznit să scrie istorie”.

La meci și-au făcut apariția și membrii Peluzei Sud Steaua, înfrățiți cu galeria Corvinului. Aceștia au fost întâmpinați cu două mesaje din partea Peluzei Nord, condusă de Gheorghe Mustață: „Știam că veniți neinvitați la sărbătoare Titanului să asistați / Ați făcut frății grămadă să vedeți Steaua cum joacă”.

ADVERTISEMENT

„Voi nu sunteți Steaua!”. Răspunsul Peluzei Sud

Peluza Sud Steaua nu a stat pasivă la aceste mesaje. Când au văzut dedicația, susținătorii echipei din Ghencea prezenți la jocul dintre FCSB și Corvinul au început să strige: „Voi nu sunteți Steaua!” și „Steaua suntem noi!”. Scandările au fost imediat taxate de cei 4.000 de oameni prezenți pe Arena Națională cu un șir lung de huiduieli.

ADVERTISEMENT

Disputa dintre cele două galerii datează de mai bine de aproape 10 ani, de când Clubul Sportiv al Armatei și-a reînființat secția de fotbal. Peluza Sud, după mulți ani în care a protestat împotriva lui Gigi Becali și a deciziilor sale, a hotărât să susțină clubul de fotbal care i-a atras de partea lor pe Marius Lăcătuș, Adrian Bumbescu, Gabi Balint sau Tudorel Stoica.

ADVERTISEMENT