Sport

S-a dus magia lui Reghecampf? Scenografie pe un stadion gol la FCSB – Corvinul. Galerie foto

Bogdan Ciutacu, Mihnea Ștefan
07.11.2026 | 20:59
Sa dus magia lui Reghecampf Scenografie pe un stadion gol la FCSB Corvinul Galerie foto
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Scenografie pe un stadion gol la FCSB - Corvinul Foto: Renato Anghelescu, FANATIK Scenografie pe un stadion gol la FCSB - Corvinul Foto: Renato Anghelescu, FANATIK Scenografie pe un stadion gol la FCSB - Corvinul Foto: Renato Anghelescu, FANATIK Scenografie pe un stadion gol la FCSB - Corvinul Foto: Renato Anghelescu, FANATIK +6 FOTO
Scenografie pe un stadion gol la FCSB - Corvinul Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
Meciul dintre FCSB și Corvinul Hunedoara s-a bucurat de o asistență redusă. Însă asta nu a împiedicat Peluza Nord etaleze o scenografie impresionantă
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Laurențiu Reghecampf și FCSB nu au mai putut mobiliza publicul să vină la stadion după înfrângeri consecutive 0-1 cu Gloria Bistrița, în Cupa României, și 0-1 cu U Cluj, în SuperLiga.

Asistență redusă la FCSB – Corvinul! Ironia Peluzei Nord pentru Sud Steaua

Meciul dintre FCSB și Corvinul Hunedoara s-a disputat în fața a 4.000 de oameni pe Arena Națională. Departe față de cele două meciuri de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf. La debut, împotriva Oțelului Galați, 1-0, „Reghe” s-a bucurat de 10.211 de fani în tribună, ca la derby-ul cu Rapid, 4-1, 38.353 de suporteri să-și susțină echipa la meciul cu marea rivală.

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Cu toate acestea, Gigi Becali și-a făcut apariția la meci pentru a urmări live prestația echipei sale. Patronul de la FCSB a putut urmări și scenografia facțiunii Titan Boys, care a afișat mesajul: „Înainte să existe legende, au fost răzvrătiți care au îndrăznit să scrie istorie”.

La meci și-au făcut apariția și membrii Peluzei Sud Steaua, înfrățiți cu galeria Corvinului. Aceștia au fost întâmpinați cu două mesaje din partea Peluzei Nord, condusă de Gheorghe Mustață: „Știam că veniți neinvitați la sărbătoare Titanului să asistați / Ați făcut frății grămadă să vedeți Steaua cum joacă”.

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„Voi nu sunteți Steaua!”. Răspunsul Peluzei Sud

Peluza Sud Steaua nu a stat pasivă la aceste mesaje. Când au văzut dedicația, susținătorii echipei din Ghencea prezenți la jocul dintre FCSB și Corvinul au început să strige: „Voi nu sunteți Steaua!” și „Steaua suntem noi!”. Scandările au fost imediat taxate de cei 4.000 de oameni prezenți pe Arena Națională cu un șir lung de huiduieli.

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Disputa dintre cele două galerii datează de mai bine de aproape 10 ani, de când Clubul Sportiv al Armatei și-a reînființat secția de fotbal. Peluza Sud, după mulți ani în care a protestat împotriva lui Gigi Becali și a deciziilor sale, a hotărât să susțină clubul de fotbal care i-a atras de partea lor pe Marius Lăcătuș, Adrian Bumbescu, Gabi Balint sau Tudorel Stoica.

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Scenografie Peluza Nord FCSB - Corvinul

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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