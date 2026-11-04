Galerie foto. Simona Radiș, cerută în căsătorie: ”M-ai surprins!”

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Simona Radiș (27 de ani) a mers în această perioadă în Australia, alături de alți canotori români, pentru a participa la competiția The Golden Oar, desfășurată la Canberra. Apoi, ea a mers și a vizitat mai multe locuri din Australia, dar a mai avut parte de un moment intens: a fost cerută în căsătorie.

Simona Radiș, cerută în căsătorie la Sydney

Perioada liniștită pe care Simona Radiș și-a închipuit-o în îndepărtata Australie s-a transformat într-unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Și asta pentru că iubitul ei Leontin Nuțescu (22 de ani), și el canotor, a cerut-o în căsătorie.

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Într-un decor de vis, pe o stâncă de pe malul apei, cu Opera din Sydney și celebrul Harbour Bridge în fundal, prietenul Simonei Radiș a îngenuncheat și-a cerut-o în căsătorie. Iar marea noastră campioană a spus ”Da” după trei ani de relație. Pe lângă alte fotografii cu locurile vizitate, canotoarea a postat pe și un video scurt cu momentul cererii și a scris: ”Sydney, m-ai surprins!”.

Federația Română de Canotaj a marcat momentul cu o postare pe contul de Facebook în care i-a felicitat pe cei doi sportivi. ”Simona Radiș, cerută în căsătorie de Leontin Nuțescu la Sydney! Cu celebra Operă din Sydney în fundal și la peste 15.000 de kilometri de casă, Simona Radiș a spus ‘DA’!

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După aproape trei ani de relație, Leontin Nuțescu a surprins-o pe Simona Radiș, oferindu-i inelul de logodnă. Momentul a fost filmat și împărtășit de Simona într-o postare pe contul ei de Instagram. Simona Radiș, Adriana Adam, Leontin Nuțescu și Constantin Adam s-au aflat în această perioadă în Australia, la invitația organizatorilor competiției internaționale de canotaj The Golden Oar, desfășurată la Canberra. Felicitări, Simona și Leontin! Vă dorim o viață frumoasă împreună, plină de iubire, fericire și bucurii!”, este mesajul FR Canotaj.

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Cine este Simona Radiș

Născută în comuna Avrămeni din județul Botoșani, Simona Radiș este una dintre cele mai mari canotoare ale României. Ea are un palmares de invidiat cu numeroase medalii, printre care și trei la Jocurile Olimpice. A luat aurul la Tokyo 2020 în proba de dublu vâsle, pentru ca la Paris 2024 să devină campioană olimpică alături de barca de 8+1 și să câștige argintul la dublu vâsle.

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Radiș are numeroase medalii la Mondiale și Europene, iar ultima mare performanță a realizat-o la sfârșitul verii. Ea și Adriana Adam au devenit : la dublu rame feminin, la 8+1 feminin și la 8+1 mixt.

În 2025, un site specializat în canotaj a desemnat-o pe Simona Radiș ca fiind în baza performanțelor realizare în ultimii cinci ani. Ea a devansat alte patru sportive din România și una din Olanda.