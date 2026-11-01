Galerie Foto. Soția lui Zandbergen a venit cu toată familia la Dinamo – UTA și anunță „explozia” atacantului: „Dă 200% pentru echipă”

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Sydney Valk, soția noului fotbalist al „câinilor”, Dean Zandbergen, a oferit un interviu pentru FANATIK după evoluția spectaculoasă a atacantului olandez din meciul cu Chindia Târgoviște și după primele reușite pe tabelă în tricoul lui Dinamo.

Frumoasa Sydney Valk, soția atacantului de la Dinam, interviu inedit pentru Fanatik

însă e un lucru care o deranjează: „Chiar nu știam la ce să mă aștept de la București, dar este un oraș mare și frumos. Până acum ne place să locuim aici. Însă traficul este greu de înfruntat”, a spus Sydney pentru FANATIK.

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: „Când Dean marchează, sărbătoresc la nebunie; îl urmez cu fanatism oriunde merge”. Deși a avut și alte opțiuni, olandezul a dorit să vină la Dinamo: „Dean a fost cel care și-a dorit cu adevărat să vină aici, au existat și alte opțiuni, dar i-a plăcut foarte mult istoria clubului. Știu că a trebuit să se adapteze și că este nou în echipă, însă îi place aici”, a povestit Sydney Valk.

Dean Zandbergen, motivat la maximum să reușească la Dinamo

Sydney e convinsă că Dean Zandbergen va avea evoluții din ce în ce mai bune la Dinamo: „Dean e la vârsta perfectă, crește și învață foarte repede. El și noi, familia și prietenii, credem că se va mai îmbunătăți, dar are nevoie și de sprijinul fanilor. Știu și văd că, atunci când are parte de asta, dă 200% pentru echipă”.

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Pentru a crea un grup cât mai unit, conducerea lui Dinamo a organizat un eveniment special: „M-am întâlnit cu câteva dintre soțiile și iubitele jucătorilor la o cină organizată de Dinamo. Acum țin legătura în special cu una dintre fete și ne face plăcere să mergem la cumpărături împreună din când în când”. Sydney Valk e impresionată de ceea ce a găsit la București: „Sunt atât de multe restaurante drăguțe și frumoase aici, iar astăzi i-am arătat centrul familiei lui Dean”, a mai dezvăluit soția lui Zandbergen.

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La meciul de pe Arena Națională cu UTA, Dean Zandbergen a avut parte de o susținere specială: „Frații lui și iubitele lor sunt aici, la fel și părinții lui. Așa că astăzi suntem în formulă completă de sprijin și știm că Dinamo va mai adăuga trei puncte!”, a conchis Sydney.

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