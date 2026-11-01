Galerie Foto. Spectacol pirotehnic la Dinamo – UTA! Ce au sărbătorit fanii „câinilor”

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Suporterii dinamoviști s-au ocupat din nou de o atmosferă la care multe echipe din lume doar visează. Încă de la începutul partidei cu UTA, fanii „câinilor” au cântat și au făcut spectacol în tribune. Înainte de start a avut loc un moment de reculegere pentru oamenii decedați în urma incendiului de la Colectiv, iar Cătălin Cîrjan a fost premiat pentru meciul cu numărul 100 în tricoul lui Dinamo.

Meciul dintre Dinamo și UTA a început cu un moment de reculegere pentru Colectiv

în care 65 de oameni și-au pierdut viața, iar alte zeci de persoane au rămas cu sechele pe viață. Suporterii prezenți pe Arena Națională au ținut un moment de reculegere, iar fotbaliștii au intrat pe teren, în semn de respect, pe melodia celor de la „Goodbye to Gravity”, trupa care concerta în acea seară în clubul din București.

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Dintre membrii acesteia, doar solistul Andrei Găluț a supraviețuit, în timp ce ceilalți patru, Vlad Țelea, Mihai Alexandru, Alex Pascu și Bogdan Enache au decedat. Andrei Găluț a reintrat în atenția publică anul trecut, la zece ani de la tragedie, când a lansat proiectul muzical The Memento Project, realizat împreună cu alți muzicieni supraviețuitori ai tragediei. Cu această ocazie, fanii lui Dinamo au afișat în tribune un mesaj de-a dreptul emoționant: „Iubiți-vă frații, familia cât vă mai pot auzi, nu știe nimeni câte îmbrățișări vor mai fi!”.

Cătălin Cîrjan, 100 de meciuri în tricoul lui Dinamo

După momentul dedicat oamenilor decedați în incendiul de la Colectiv, Cătălin Cîrjan a intrat în atenția fanilor prezenți pe stadion. a fost recompensat de conducerea clubului pentru 100 de meciuri în tricoul „câinilor”. El a primit din partea lui Andrei Nicolescu un tricou înrămat cu numărul 100.

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După ce a fost „aruncat” de Rapid, Cîrjan s-a regăsit în tabăra rivală. Mijlocașul crescut de Arsenal nu doar că a avut prestații din ce în ce mai bune în tricoul lui Dinamo, ci a devenit căpitanul formației din Ștefan cel Mare. În cele 100 de meciuri, Cîrjan a dat 21 de goluri și a oferit 11 pase decisive pentru echipa la care a fost antrenat mai întâi de Zeljko Kopic, după care de Nuno Campos.

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Gruparea Pan04zer a împlinit 22 de ani

După cele două momente ce au precedat partida de fotbal dintre Dinamo și UTA Arad, suporterii „câinilor” au început spectacolul în peluză cu cântece și show pirotehnic. Unul dintre motivele de sărbătoare ale suporterilor este împlinirea a 22 de ani de existență a grupării Pan04zer. La unison, toți suporterii prezenți în peluză au bătut puternic din palme, au cântat și au fluturat steaguri, fumigene și torțe.

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