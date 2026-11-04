Sport

Galerie foto. Tragediile care au îndoliat lumea fotbalului. De la Cătălin Hîldan, Vrăbioru și Ekeng la Jesus de Miguel acum în Spania

Gabriel Neagu
04.11.2026 | 06:50
Galerie foto Tragediile care au indoliat lumea fotbalului De la Catalin Hildan Vrabioru si Ekeng la Jesus de Miguel acum in Spania
GALERIE FOTO
Cătălin Hîldan, 5 octombrie 2000 Choirul Huda Marc-Vivien Foé Miklos Feher +3 FOTO
Jesus de Miguel se alătură unei lungi liste de tragedii din lumea fotbalului. sursa foto: profimedia
Mai multe tragedii s-au petrecut pe terenul de fotbal. Jucători din străinătate, dar și din România, au decedat, fie pe teren, fie ulterior la spital, în urma unor probleme apărute în timpul meciurilor
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Jesus de Miguel, fotbalistul lui CD Tenerife, a suferit un stop cardiorespirator după ce portarul echipei adverse, Jesus Owono, l-a lovit cu genunchiul în piept. Fotbalistul a fost transportat de urgență la spital, iar în dimineața zilei de marți, 3 noiembrie, a decedat. Numele atacantului iberic se alătură unei liste de fotbaliști care și-au pierdut viața în urma unor evenimente întâmplate pe teren.

Spania a fost lovită de mai multe tragedii în fotbal

Fotbalul mondial a strâns, de-a lungul timpului, multe povești fascinante, dar și dureroase. Printre cele care le strâng inima suporterilor sunt mai multe episoade în care fotbaliști și-au pierdut viața în timpul meciurilor. FANATIK a realizat o listă cu jucătorii care au trăit ultimele clipe din viață aproape de terenul de fotbal:

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José Antonio Gallardo (21 decembrie 1986): În timpul unui meci dintre Celta Vigo și Malaga, Gallardo s-a ciocnit violent cu atacantul brazilian Baltazar și a suferit o hemoragie cerebrală severă. În ajunul Crăciunului, portarul a primit acceptul medicilor de a se recupera acasă, însă starea sa s-a agravat. Jose Antonio Gallardo a murit pe 15 ianuarie 1987.

Miklós Fehér (25 ianuarie 2004): În minutul 90+2 al meciului dintre Benfica și Vitoria Guimaraes, fotbalistul maghiar a primit cartonașul galben pentru tragere de timp. Feher a zâmbit ironic, și-a pus mâinile pe genunchi și s-a prăbușit pe teren. Totul a fost transmis în direct la televiziunea lusitană, fiind văzut îndeaproape cum maghiarul a suferit un stop cardio-respirator. Miklós Fehér suferea de cardiomiopatie hipertrofică.

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Antonio Puerta (25 august 2007): Fotbalistul celor de la Sevilla s-a prăbușit pe teren în minutul 35 al etapei inaugurale din La Liga, împotriva celor de la Getafe. Puerta a suferit un stop cardio-respirator, din cauza bolii ereditare rare de care suferea: displazie aritmogenă de ventricul drept. Mijlocașul a decedat, trei zile mai târziu.

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Piermario Morosini (14 aprilie 2012): În minutul 31 al partidei din Serie B dintre Pescara și Livorno, Morosini s-a prăbușit brusc pe gazon. Mijlocașul central a încercat de trei ori să se ridice în picioare, însă de fiecare dată a picat și și-a pierdut cunoștința. Italianul a primit masaj cardiac direct pe teren, însă medicii nu au folosit defibrilatorul. Moartea lui Morosini a fost cauzată de cardiomiopatie aritmogenă ereditară, caz asemănător cu cel al lui Antonio Puerta.

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Choirul Huda (17 septembrie 2017): Portarul indonezian a suferit un stop cardio-respirator în timpul partidei dintre Persela și Semen Padang. Huda a ieșit din poartă, pentru a respinge un balon, iar colegul său din defensivă Ramon Rodiguez l-a lovit puternic cu genunchiul în zona mandibulei și a gâtului. Huda s-a ridicat în genunchi, ținându-se cu mâinile de față, însă ulterior s-a prăbușit inert pe gazon.

Hîldan, Ekeng și Vrăbioru sunt jucătorii care au provocat doliu în fotbalul românesc

Nici fotbalul autohton nu a fost ferit de astfel de momente tragice. Printre jucătorii care au suferit complicații în timpul meciului, ce s-au dovedit fatale ulterior, se numără doi dinamoviști. Totuși, primul caz mediatizat a fost la Astra Ploiești:

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Ștefan Vrăbioru (24 iulie 1999): Fotbalistul Astrei a intrat pe teren, în minutul 57, în prima etapă a Ligii 1, contra campioanei en-titre, Rapid. Vrăbioru a avut un duel cu Mugur Bolohan, însă a rămas în picioare și a continuat să joace. În minutul 68, fără să fie lovit de vreun adversar, Ștefan Vrăbioru s-a prăbușit pe gazonul din Giulești. Intervenția medicală a fost întârziată și, în cele din urmă, a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Acolo, jucătorul ploieștenilor avea să se stingă din viață. Cauza principală a decesului ar fi fost un accident vascular cerebral prin spargerea unui vas de sânge.

Cătălin Hîldan (5 octombrie 2000): În timpul amicalului disputat de Dinamo împotriva echipei Navol Oltenița, mijlocașul ”câinilor” s-a prăbușit brusc pe gazon. ”Unicul căpitan” a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal din Oltenița, însă s-a stins din viață. Acesta ar fi suferit de o afecțiune cardiacă nedepistată.

Patrick Ekeng (6 mai 2016): În minutul 70 al duelului dintre Dinamo și Viitorul (actuala Farul), mijlocașul camerunez s-a prăbușit pe gazonul din ”Ștefan cel Mare” fără să fie lovit de vreun adversar. Fotbalistul a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, însă, acolo, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost constatat decesul. După finalul partidei, oficialii clubului Dinamo au mers la unitatea medicală. Vestea decesului a fost făcută publică de Ionel Dănciulescu.

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