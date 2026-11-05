Sport

Galerie foto. Ziarista albaneză a pus pe jar Oltenia înainte de Craiova – Egnatia!

Catalin Oprea
05.11.2026 | 18:18
Galerie foto Ziarista albaneza a pus pe jar Oltenia inainte de Craiova Egnatia
GALERIE FOTO
Jurnalista albaneză Hygerta Sako (49 de ani) a vizitat Craiova cu ocazia meciului dintre Universitatea și Egnatia din Conference League. FOTO: Instagram @hygerta_sako Jurnalista albaneză Hygerta Sako (49 de ani) a vizitat Craiova cu ocazia meciului dintre Universitatea și Egnatia din Conference League. FOTO: Instagram @hygerta_sako Jurnalista albaneză Hygerta Sako (49 de ani) a vizitat Craiova cu ocazia meciului dintre Universitatea și Egnatia din Conference League. FOTO: Instagram @hygerta_sako Jurnalista albaneză Hygerta Sako (49 de ani) a vizitat Craiova cu ocazia meciului dintre Universitatea și Egnatia din Conference League. FOTO: Instagram @hygerta_sako +10 FOTO
Jurnalista albaneză Hygerta Sako (49 de ani) a vizitat Craiova cu ocazia meciului dintre Universitatea și Egnatia din Conference League. FOTO: Instagram @hygerta_sako
Galerie foto cu Hygerta Sako, fosta Miss Albania. Aceasta activează acum ca jurnalistă și a vizitat Craiova cu ocazia meciului dintre Universitatea și Egnatia.
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Hygerta Sako (49 de ani) a câștigat în 1995 concursul Miss Albania și și-a reprezentat țara un an mai târziu la Miss Europa. În prezent, aceasta este jurnalistă și prezentatoare la postul public din Albania, RTSH (Radio Televizioni Shqiptar), iar din această postură a vizitat stadionul „Ion Oblemenco” pentru meciul Universitatea Craiova – Egnatia.

Ziarista albaneză Hygerta Sako a pus pe jar Oltenia înainte de Craiova – Egnatia

Din postura de prezentatoare și jurnalistă la RTSH, Hygerta Sako este prezentă la meciurile naționalei Albaniei, dar și la partidele pe care echipele de club din această țară le dispută în cupele europene. În sezonul actual, singura reprezentantă a Albaniei în fazele principale este campioana en-titre Egnatia.

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Pe 5 noiembrie, albanezii joacă pe „Ion Oblemenco” împotriva Universității Craiova în a treia etapă din faza principală a Conference League, iar jurnalista a vizitat cu această ocazie România. Cu o zi înainte de meci, Hygerta Sako a postat pe contul său de Instagram, unde are peste 200.000 de urmăritori, mai multe imagini de pe stadionul din Bănie.

Fosta Miss Albania s-a pozat pe banca de rezerve a stadionului „Ion Oblemenco”, dar și în sala de conferințe, unde antrenorii celor două formații, Filipe Coelho și Nevil Dede, au prefațat jocul. Alături de imaginile de la Craiova, Hygerta Sako a transmis urmăritorilor și un scurt mesaj: „Este pasiune”.

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Egnatia, neînvinsă în Conference League înainte de meciul cu Universitatea Craiova

În primele două runde din faza principală a Conference League, albanezii de la Egnatia au întâlnit formații din Danemarca, Midtjylland (acasă) și Aarhus (în deplasare), iar ambele dueluri s-au terminat la egalitate, 0-0. Campioana Albaniei și-a început parcursul european din acest sezon în primul tur preliminar al Champions League, unde a trecut de Petrocub, fiind învinsă dramatic mai apoi de Celje, după executarea loviturilor de departajare. În turul 3 al Europa League, Egnatia a trecut de formația irlandeză Shamrock Rovers, iar apoi a „căzut” în Conference League după ce a pierdut în play-off contra norvegienilor de la Lillestrom.

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