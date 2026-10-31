Sport

Galeriile echipelor din România, mesaje dure la adresa politicienilor la 11 ani de la tragedia de la Colectiv

Catalin Oprea
31.10.2026 | 16:59
Galeriile echipelor din Romania mesaje dure la adresa politicienilor la 11 ani de la tragedia de la Colectiv
GALERIE FOTO
Mesaj afișat de DNL Mesaj afișat de Peluza Sud Timișoara Mesaj afișat pentru victimele de la Colectiv +2 FOTO
Mesaj afișat de DNL
Suporterii din tribune nu i-au uitat pe cei 65 de tineri care și-au pierdut viața în tragedia din noiembrie 2015, marcând comemorarea prin bannere tăioase, acuzații directe la adresa clasei politice și mesaje de reverență păstrate din anii trecuți.
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La împlinirea a 11 ani de la catastrofa care a îndoliat România, galeriile echipelor din România au afișat mesaje puternice, comemorându-i pe cei care și-au pierdut viața în clubul Colectiv și trăgând un semnal de alarmă privind indolența statului român, corupția și lipsa schimbărilor reale în siguranța publică.

Mesajul tăios al grupului DNL și trimiterea muzicală a Peluzei Cătălin Hîldan

Printre cele mai vizibile reacții din această zi comemorativă s-a numărat cel transmis de grupul DNL (Dinamo Nostrum Lux), postat și promovat pe canalele oficiale de Peluza Cătălin Hîldan. Suporterii dinamoviști au afișat un banner în locul în care era amplasat clubul în care s-a petrecut tragedia acum 11 ani, cu un mesaj la adresa politicienilor: „Ați fi oferit țării întregi o bucurie temeinică / Dacă în locul celor 65 era întreaga clasă politică”.

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Alături de acest mesaj încărcat de revoltă, dinamoviștii au inclus în postarea lor și o trimitere muzicală simbolică, amintind de spiritul formației Goodbye to Gravity, trupa care concerta în acea noapte blestemată din 30 octombrie 2015.

Mesajul Outlaws 2006: „În iadul nepasării ardem în continuare”

Valul de mesaje comemorative a cuprins și alte peluze din țară, suporterii exprimându-și furia față de faptul că, la mai bine de un deceniu de la tragedie, România se confruntă în continuare cu aceleași probleme structurale, corupție și lipsă de responsabilitate. Grupul Outlaws 2006 a transmis un alt mesaj plin de simbolism și durere, punctând starea actuală a societății: „În iadul nepăsării ardem în continuare / Frânți de corupție ca Icar de soare”. Comparația dramatică a scos în evidență sentimentul unei generații care simte că sacrificiul celor 65 de vieți pierdute în incendiu nu a reușit să schimbe din temelii un sistem cronic bolnav.

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De cealaltă parte, la meciul disputat pe teren propriu împotriva celor de la Csikszereda, Peluza Sud Rapid a atacat frontal clasa politică și lipsa de soluții reale în sistemul de sănătate și siguranță publică. Giuleștenii au afișat un mesaj incisiv, cu o trimitere directă către bâlbâielile și declarațiile iresponsabile ale oficialilor de la ministere: „11 ani de la Colectiv, scrum și nedreptate / Cu atât ne-am ales, un ministru ce ne zice că «poate»!”.

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Momente de reculegere: mesaje de anii trecuți care rămân la fel de actuale

Pe lângă reacțiile din această toamnă, galeriile au ținut să readucă în fața opiniei publice și manifestări de profundă reverență din anii precedenți, dovedind că durerea și indignarea nu se sting odată cu trecerea timpului. Astfel, un ecou puternic îl are și mesajul solemn transmis de Peluza Sud Timișoara în trecut: „Momente de tăcere, pentru o imensă durere”, un omagiu simplu, dar sfâșietor, dedicat celor dispăruți prematur.

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De asemenea, un impact emoțional la fel de puternic l-a avut și mesajul transmis anterior de Peluza „Șepcile Roșii”, care a legat etern comemorarea victimelor de versurile trupei Goodbye to Gravity: „Nu suntem doar niște numere, suntem liberi și trăim / În ziua în care vom renunța, o să murim”. Faptul că aceste mesaje din anii trecuți sunt reamintite constant arată că galeriile refuză ca tragedia să fie îngropată în tăcere sau uitare.

Reacțiile galeriilor de fotbal vin să confirme că tragedia de la Colectiv rămâne o rană deschisă în societatea românească, comemorarea de anul acesta fiind marcată de aceeași indignare ca și în anii precedenți. Prin bannerele afișate, suporterii au arătat că tribunele nu sunt doar un spațiu dedicat competiției sportive, ci și un loc unde memoria victimelor este cinstită cu demnitate, iar autoritățile sunt trase la răspundere pentru corupția și indiferența care au dus la pierderea a zeci de vieți nevinovate.

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