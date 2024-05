Galezul Paul Bodin, invitat-surpriză la meciul de adio al Generației de Aur. ”A fost cel mai pupat om de la dineu”

Printre foștii fotbaliști din echipa ”Stelelor Lumii” invitați la București pentru se află și galezul Paul Bodin. Numele lui stârnește amintiri plăcute suporterilor echipei naționale care au trăit emoțiile acelui , disputat pe 17 noiembrie 1993, la Cardiff.

Generația de Aur s-a născut după bara lui Bodin din meciul de la Cardiff

Tricolorii au câștigat dramatic, prin golurile marcate de Gică Hagi (32) și Răducioiu (82) și s-au calificat la World Cup 94, unde au reușit .

Paul Bodin a avut o contribuție esențială la apariția Generației de Aur. La 1-1, arbitrul Kurt Rothlisberger a dictat lovitură de la 11 metri pentru Țara Galilor, pentru un fault comis de Dan Petrescu asupra lui Gary Speed. Era minutul 64. Bodin și-a asumat responsabilitatea executării, dar a vrut să rupă plasa porții lui Prunea și a șutat puternic în transversală.

Cu o victorie, Țara Galilor s-ar fi calificat la World Cup 94 din SUA, iar tricolorii rămâneau acasă. Astfel, bara lui Bodin a intrat în istoria fericită a naționalei României. Trupa condusă de Gică Hagi a mers pentru a doua oară consecutiv la Campionatul Mondial după prezența la Coppa del Mondo 1990 din Italia, iar în nopțile magice de vară din America s-a născut Generația de Aur.

Bodin, invitatul lui Florin Prunea. ”A fost cel mai pupat om de la dineul oficial”

Paul Bodin (59 de ani) a fost invitat la meciul de adio al Generației de Aur de fostul portar Florin Prunea, cel pe care galezul l-a avut în față în urmă cu 30 de ani și jumătate.

Prunea a explicat pentru FANATIK cum i-a venit ideea să-l cheme pe Bodin la ultima reprezentație a Generației de Aur. ”Eu am vrut să am doi invitați, pe Bodin și pe Kennet Andersson. Doi adversari care mi-au marcat cariera, într-un fel sau altul. Primul fericit, .

Kennet nu a putut veni, iar Bodin a avut o singură pretenție, să vină cu soția, să vizite Bucureștiul. Chiar mi-au spus că sunt impresionați de oraș.

Cu Bodin mă mai întâlnisem când am fost observator în Țara Galilor. El a fost antrenor la naționala Under 21 a Țării Galilor, iar cu Kennet Andersson am mai intrat prin Skype la o televiziune suedeză și am povestit despre meciul cu Suedia de la mondialul american și golul pe care mi l-a dat”, a explicat Florin Prunea.

Bodin a ratat cu România singurul penalty din carieră

Fostul portar a dezvăluit că galezul a fost în centrul atenției la dineul oficial: ”Bodin a fost cel mai pupat dintre toți invitații. Ne-a povestit că penalty-ul ratat la meciul cu noi a fost singurul ratat din cariera lui. La echipa de club, Swindon Town, numai el bătea.

Ca să vezi cum e fotbalul ăsta! Cu noi a tras cât putut în dreapta mea. Acolo m-am dus, dar nu cred că o apăram, mingea se ducea sub bară. Norocul nostru că a nimerit transversala”. de curând, Paul Bodin a trecut prin momente dificile, , potrivit presei britanice.

9 penalty-uri a executat Paul Bodin în carieră: șase la Swindon Town și trei pentru naționala Țării Galilor. A ratat doar unul, cu România

Paul Bodin: ”Portarul a sărutat mingea înainte să execut penalty-ul”

Paul Bodin a povestit pentru momentele tensionate trăite la acel penalty ratat cu România: ”M-am simțit încrezător. Nu aș fi bătutt dacă nu credeam că pot înscrie. În timp ce arbitrul vorbea cu jucătorii, l-am văzut pe portar ridicând mingea și sărutând-o. L-am privit făcând asta și, unde a sărutat-o, am șters-o de pământ.

Nu știu de ce, a fost doar din instinct. Dar asta nu este o scuză. Mi-am păstrat mintea limpede și concentrarea, și am lovit mingea cât de tare am putut. Așa executam eu loviturile de pedeapsă, prin șuturi puternice, nu plasate.

Barele transversale de la Arms Park erau ovale, nu rotunde. Am lovit mingea exact în vârful barei, așa că a ricoșat imediat afară. Dacă ar fi fost cu câțiva centimetri mai jos, ar fi putut lovi partea de dedesubt a barei, să ricoșeze în jos și poate ar fi intrat în poartă.

Selecționata World Stars are în componență două ”Baloane de Aur”

Portari: Dida, Frey

Dida, Frey Fundași: Maicon (1️3️), Candela (3️2️), Fernando Couto (6️), Panucci (2️), Juanito Gutiérrez (20), Paul Bodin (3️), Kobiashvilli (4️) şi Miroslav Djukic (5️)

Maicon (1️3️), Candela (3️2️), Fernando Couto (6️), Panucci (2️), Juanito Gutiérrez (20), Paul Bodin (3️), Kobiashvilli (4️) şi Miroslav Djukic (5️) Mijlocași: Rivaldo (1️0️), Giovanni (1️1️), Litmanen (7️), Gokhan Inler (1️4️), Karembeu (1️9️), Karagounis (2️0️), Edmilson (1️5️), Marcos Senna (1️6️), Zaccardo (8️1️)

Rivaldo (1️0️), Giovanni (1️1️), Litmanen (7️), Gokhan Inler (1️4️), Karembeu (1️9️), Karagounis (2️0️), Edmilson (1️5️), Marcos Senna (1️6️), Zaccardo (8️1️) Atacanți: Nuno Gomes (2️1️), Stoichkov (8️), Goran Pandev (2️7️), Javier Saviola (9️)

Nuno Gomes (2️1️), Stoichkov (8️), Goran Pandev (2️7️), Javier Saviola (9️) Antrenor: Jose Mourinho.

Lotul Generaţiei de Aur

Portari: Florin Prunea (1), Bogdan Stelea (12), Ştefan Preda (22)

Florin Prunea (1), Bogdan Stelea (12), Ştefan Preda (22) Fundași: Gică Popescu (6), Iulian Filipescu (23), Miodrag Belodedici (4), Dan Petrescu (2), Tibor Selymeş (13), Gheorghe Mihali (14), Răzvan Prodan, fiul regretatului Daniel Prodan (3), Corneliu Papură (19)

Mijlocași: Gică Hagi (10), Dorinel Munteanu (8), Constantin Gâlcă (18), Basarab Panduru (15), Ioan Ovidiu Sabău (8), Ovidiu Stângă (20), Ionuţ Lupescu (5)

Gică Hagi (10), Dorinel Munteanu (8), Constantin Gâlcă (18), Basarab Panduru (15), Ioan Ovidiu Sabău (8), Ovidiu Stângă (20), Ionuţ Lupescu (5) Atacanți: Ilie Dumitrescu (1️1️), Florin Răducioiu (9️), Marius Lăcătuş (7️), Ion Vlădoiu (1️6️), Viorel Moldovan (9️), Adrian Ilie (1️1️), Marian Ivan (2️1️)

Antrenori: Anghel Iordănescu și Gabi Balint.

Meciul Generația de Aur – World Stars are loc sâmbătă, 25 mai, de la ora 20:30, pe Arena Națională, este sold-out și poate fi .