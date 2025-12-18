Sport

„Game Over” pentru Kurt Zouma! Pus pe liber de CFR Cluj, fundașul se bucură de marea sa pasiune

Kurt Zouma, fundașul celor de la CFR Cluj, se relaxează cu jocuri video. Fotografia postată de fotbalistul cu un trofeu UEFA Champions League în palmares.
Alex Bodnariu
18.12.2025 | 08:00
Game Over pentru Kurt Zouma Pus pe liber de CFR Cluj fundasul se bucura de marea sa pasiune
Kurt Zouma, fundașul francez cu un trofeu de Champions League în palmares, este pe picior de plecare de la CFR Cluj, așa cum a anunțat conducerea clubului. Totuși, fotbalistul pare destul de relaxat. Stoperul a postat pe contul său de social media o fotografie în timp ce se juca un celebru joc video. Acesta are o pasiune pentru gaming încă din perioada în care evolua la Chelsea.

Kurt Zouma, din ce în ce mai aproape de plecarea de la CFR! Cu ce își ocupă timpul fundașul francez

CFR Cluj l-a adus în această vară pe Kurt Zouma din postura de jucător liber de contract. A fost una dintre cele mai interesante mutări realizate de un club din România în ultimii ani, însă, din păcate, fotbalistul nu a confirmat așteptările.

Deși are doar 31 de ani, Kurt Zouma nu mai face față pregătirii fizice. Iuliu Mureșan, președintele clubului din Gruia, a dat de înțeles că sunt șanse mari ca francezul să plece de la echipă în această iarnă. Printre motive se numără și salariul mare pe care îl încasează lună de lună.

„Zouma este accidentat. Eu cred că este posibilă o despărțire la iarnă. Trebuie să discutăm și cu el. El este foarte pozitiv, e un băiat bun, dar noi avem nevoie de jucători apți și care își doresc. Are probleme la ambii genunchi. E greu să mai joace fotbal la nivelul ăsta. Șansele sunt de 99% să plece, probabil că da”, spus Iuliu Mureșan pentru FANATIK.

Totuși, Kurt Zouma pare în continuare extrem de relaxat, deși viitorul său este unul incert. Fotbalistul a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care se juca celebrul „Call of Duty” pe laptop. Nu este prima oară când francezul își surprinde fanii cu astfel de imagini.

Kurt Zouma se joacă celebrul joc Call Of Duty. Foto: Captură Instagram
Kurt Zouma era pasionat de jocurile video și pe vremea în care juca în Premier League

Se pare că stoperul are o adevărată pasiune pentru jocurile video, așa cum au și mulți alți fotbaliști din toată lumea. Pe vremea când juca la Chelsea, a acordat un interviu în care spunea că îi place să își petreacă timpul liber în fața ecranului, jucând „Call of Duty”.

„(N.r. Care a fost ultimul joc video pe care l-ai jucat?)Call of Duty, cel nou. E chiar mișto. (N.r.Cu cine joci de obicei?). Joc online cu prietenii mei și cu frații mei. La unele jocuri, cum e FIFA, poți juca și împotriva unor oameni pe care nu îi cunoști, iar asta îmi place, pentru că pot să văd cât de bun sunt”, spunea francezul.

