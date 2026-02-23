Game-over! S-a încheiat cel mai mare turneu de Esports din România. Emil Boc, veste uriașă: “Am semnat astăzi”

ADVERTISEMENT

Turneul PGL Cluj-Napoca 2026 a luat sfârșit, iar marii câștigători ai competiției sunt echipa internațională Vitality, care s-a impus într-un mod fulminant în finala contra echipei PARIVISION, alcătuită doar din jucători ruși.

Vitality, marea câștigătoare la PGL Cluj-Napoca 2026. Cum s-a descurcat echipa celui mai bine cotat român, Ivan „iM” Mihai

După trei zile de competiție intensă, Team Vitality a câștigat finala de la Cluj-Napoca și a pus mâna pe marele trofeu. În componența echipei, Vitality îi are pe Dan “apEX” Madesclaire, Mathieu “ZywOo” Herbaut, Shahar “flameZ” Shushan, William “mezii” Merriman, Robin “ropz” Kool.

NaVi (Natus Vincere), echipa la care joacă cel mai bine cotat român, Ivan „iM” Mihai, a fost eliminată în faza sferturilor de finală cu scorul general de 1-2 în favoarea echipei MOUZ. Totuși, pe tot parcursul playoff-ului, acesta a stat la autografe și i-a făcut fericiți pe fanii din BTarena. Sala a fost plină ochi de vineri dimineață până duminică seara.

Anunțul lui Emil Boc! Cluj-Napoca va găzdui această competiție pentru încă trei ani

Orașul de pe Someș „Avem o veste bună pentru iubitorii sporturilor electronice din Cluj-Napoca, România și, de ce nu, din întreaga lume. Am semnat astăzi, vineri, prelungirea parteneriatului cu PGL, care ne oferă posibilitatea să organizăm în Cluj-Napoca, în BTarena, această competiție de e-sports, de Counter-Strike 2, care atrage mii de clujeni și de români în Sala Polivalentă și premii de peste 1,2 milioane de dolari.

Felicit PGL România, o firmă sută la sută românească, pentru reușita la nivel mondial și pentru că a ales Clujul, alături de alte locații premium din întreaga lume, să-și desfășoare această competiție. Eu susțin sporturile electronice, jucate, desigur, cu măsură, pentru că dezvoltă câteva capacități importante pentru tinerii noștri, precum lucrul în echipă și luarea deciziilor rapide, iar în același timp îi țin în afara tentațiilor periculoase”, a precizat Emil Boc.