Gamerii din toată lumea se pot îmbogăți în București! Premiile sunt de 40 de milioane de dolari

Cel mai mare turneu de Dota din lume are loc, în aceste zile, la București, pe Arena Națională, stadionul fiind închiriat pentru gamerii din toată lumea car.

Cel mai mare turneu de Dota, premii de 40 de milioane de dolari

Bucureștiul este, în aceste momente, scena principală a lumii jocurilor, iar cei mai valoroși gameri din întreaga lume luptă pentru a intra în posesia premiilor care ajung la o valoare totală de 40 de milioane de dolari.

După ce, pe 10 octombrie, s-a încheiat faza grupelor, acum se joacă faza principală a turneului Dota 2, The International, turneu care, din cauza valului 4 al pandemiei de coronavirus nu mai poate primi în tribunele Arenei Naționale spectatorii care deja se înscriseseră pentru a vedea măiestria gemerilor din concurs.

ADVERTISEMENT

Conform organizatorilor, pe 17 octombrie va avea loc finala turneului și se va decerna trofeul Aegis, moment în care se vor împărți și premiile ale căror valoare totală ajung la 40 de milioane de dolari.

De altfel, această sumă face ca evenimentul care se desfășoară acum în București să fie comparabilă cu premiile puse în joc la turnee de Mare Slem din tenis,

ADVERTISEMENT

Turneul este vizionat de 80 de milioane de oameni

“Sunt fericit să vă anunţ că am încheiat un acord cu firma americană Valve pentru organizarea celui mai mare eveniment internaţional de sporturi electronice din acest an. Este o competiţie care se va desfăşura aici, pe Arena Naţională, în a doua decadă a lunii octombrie, 12-17 octombrie. Este o competiţie care va fi vizionată de aproximativ 80 de milioane de oameni din întreaga lume, cu premii de 40 de milioane de dolari, din care 16% merg la bugetul statului român, sub formă de impozite. Pentru comparaţie, premiile de la Wimbledon din acest an sunt de 48 de milioane de dolari. Este evenimentul de sporturi electronice cu cel mai mare premiu din istorie”, preciza acum câteva luni Nicuşor Dan.

“Din păcate, organizatorii au stabilit că acesta se va desfăşura fără spectatori pe Arena Naţională din cauza condiţiilor pandemice din România. Organizatorii au returnat banii pentru toate biletele vândute anterior. Bucureştiul, cum am promis, va beneficia financiar de organizarea competiţiei aici. Vor fi prezente 18 dintre cele mai bune echipe din lume, care luptă pentru o bucată a fondului de premii de 40 de milioane de dolari şi pentru Aegis of the Immortal”, scria și consilierul municipal Nicorel Nicorescu, pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, cei care vor să urmărească live desfășurarea turnului au posibilitatea să o facă online pe eGG Network.

Culmea, inițial turneul fusese programat să aibă loc în Suedia, dar, în luna iunie a fost mutat la București, oraș care, la acea vreme, nu avea probleme din cauza pandemiei de coronavirus, iar organizatorii sperau să aibă câteva zeci de mii de spectatori în .

ADVERTISEMENT

Ce este Dota, jocul care pune pe masă 40 de milioane de dolari la București

Dota 2, jocul care face obiectul turneului de la București de pe Arena Națională, este considerat cel mai bun joc eSport din lume. Se joacă în sistem multiplayer online, succesul lui fiind incontestabil, existând mai mult de 7,5 milioane de utilizatori înregistrați în toată lumea.

Meciurile de Dota 2 se desfășoară pe echipe, fiecare fiind compusă din cinci jucători care controlează câte un personaj unic și care trebuie să facă eforturi și să își pună imaginația la muncă pentru a-și proteja baza.

ADVERTISEMENT

Evident, victoria la Dota 2 este stabilită după ce una dintre echipe reușește să cucerească baza adversă. Iar în București, acum, cei care vor reuși acest lucru vor fi și cei care vor intra în posesia premiilor în valoare totală de 40 de milioane de dolari.