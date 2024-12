Gândaci și mizerie în saloanele de la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca. Experiența unei mămici care a ajuns cu bebelușul aici

de Copii din Cluj Napoca, aici unde o mămică a fost „întâmpinată” de gândaci și mizerie. Revoltată, aceasta .

Gândaci și mizerie în Spitalul de Copii din Cluj-Napoca: „O experiență îngrozitoare”

Femeia a fost internată cu bebelușul de doar 2 luni, timp de cinci zile, în spital, după ce micuțul a fost diagnosticat cu laringită. Experiența sa a fost îngrozitoare, din cauza condițiilor din salon.

Mămica a publicat mai multe imagini, pe rețelele de socializare, în care se observă mizeria, cădițele ruginite și gândacii. Totodată, aceasta spune că lenjeriile de pat erau pătate, iar mobilierul vechi.

Pe lângă toate acestea, apa caldă lipsea în salon, iar dușul era blocat, deși băile ar fi fost renovate recent. „În salon nu este apă caldă pentru a spăla copilașii, cădița bebelușului ruginită, pereții stropiți.

Lenjerii pătate, pânze de păianjen, scările de acces periculoase și lista continuă. Pe balcon au fost depozitate părți de mobilier, pătuțuri, televizor vechi și alte lucruri care nu mai sunt folosite”, a declarat femeia, potrivit .

„Răspunsul medicului a fost că și în apartamente există gândaci”

După cinci zile, mămica bebelușului nu a mai rezistat și a cerut externarea. Reacția medicului de gardă a fost halucinantă, spunându-i că „și în apartamente există gândaci”.

„Am cerut externarea în momentul în care am văzut un gândac în cădița, care se afla chiar la capătul patului în care dormeam cu copilul. Medicul de gardă nu a înțeles motivul și răspunsul a fost că și în apartamente există gândaci.

A fost o experiență îngrozitoare. Am rămas traumatizată și am am cerut externarea imediat”, a mai declarat femeia la Digi 24. Pe de altă parte, conducerea spitalului susține că femeia nu a făcut absolut nicio reclamație în perioada internării.

Totodată, reprezentanții unității medicale recunosc că spitalul este vechi și necesită renovare. În urma acestui caz, președintele Consiliului Județean a anunțat că vor fi efectuate verificări.