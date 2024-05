Gândul „necurat” cu care Adi Ilie s-a dus prima oară la Muntele Athos. „I-am zis și lui Augustin Călin. Nu avem cum să nu luăm ceva acasă” Poveste incredibilă cu vipera la icoană!

că a avut un gând “necurat” prima oară când a fost la Muntele Athos. Fostul internațional a întâlnit și o viperă care l-a împiedicat să facă ceea ce și-a propus încă din avion.

Gândul „necurat” cu care Adi Ilie s-a dus prima oară la Muntele Athos. “I-am zis și lui Augustin Călin. Nu avem cum să nu luăm ceva acasă”

a vrut să pună mâna pe o icoană făcătoare de minuni. “Cobra” a încercat de mai multe ori să fure un astfel de obiect sfânt, dar nu a reușit.

ADVERTISEMENT

Când a fost cel mai aproape, Ilie susține că icoana respectivă avea o viperă pe spate și a fost semnul că nu mai trebuie să încerce. Până la urmă, analistul FANATIK a cerut una de la părintele Chilie și acesta i-a oferit o icoană făcătoare de minuni.

“Sunt multe ispite acolo, dar din preoți nu am văzut pe niciunul care să fie rău. Dar mai vin oameni răi care nu înțeleg foarte bine lucrurile. Au mai avut loc și evenimente în care alții s-au bătut. Sunt oameni și oameni.

ADVERTISEMENT

Nu putem să fim tot timpul serioși mai trebuie să și glumim. Mi-a zis un pustnic de acolo că în viață dacă nu zâmbim, nu ne bucurăm și nu emanăm dragoste, înseamnă că nu îl avem pe Dumnezeu în noi. Și sfinții de acolo mai fac glume.

Revin la prima mea intrare în Athos. Am mai citit și știam că sunt multe icoane făcătoare de minuni. Și dacă tot intrasem acolo m-am gândit să iau și eu una. Pe ciordeală. Iau una și plec acasă. M-am gândit că trebuie să fie una pe care să o pot lua.

ADVERTISEMENT

Stăteam și mă gândeam câtă rugăciune este în acea icoană zi de zi și cum ar fi să am eu acasă. Ăsta a fost primul gând, din avion m-am gândit că trebuie să prindem ceva, i-am zis și lui Călin. Nu voiam să ne întoarcem cu mâna goală, nu cu suveniruri, trebuia ceva sfânt. Mă gândeam să o iau dintr-o chilie unde rugăciunea e rugăciune”, a spus Adi Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

“Ăsta e momentul meu de glorie”

“M-am tot uitat pe acolo și am ajuns într-o încăpere în care erau mai multe icoane. Ne-au pus să ne rugăm la o anumită icoană acolo. Iar eu am văzut una și am zis ‘Ăsta e momentul meu de glorie’. Am pus mâna pe ia, am șters-o și părintele îmi zice ‘Nu la asta trebuie să te închini, la cealaltă. Aia este făcătoare de minuni’.

ADVERTISEMENT

S-a uitat la mine și zice ‘Cred că tu vrei să o iei’. Iar eu i-am zis ‘Părinte, nu vreau să începem din prima zi cu stângul. Da’ și am recunoscut. El a crezut că am glumit.

Am fost apoi la părintele Chiril și el a scos mai multe lucruri pe acolo. La un moment dat m-a chemat să vorbească cu mine. Avea o casetă lângă el și dă din greșeală peste ea. Cade un rubin din ea direct la piciorul meu. Mai mult de atât ce mai vrei. Am pus mâna pe acel rubin și l-am băgat în buzunar.

Și a început părintele Chiril să vorbească cu mine. Mi-a spus câteva lucruri interesante și mi-a zis că dacă tot am ajuns acolo, trebuie să cred în lucruri. Mi-a dat impresia că știa lucruri despre mine ,că am jucat fotbal, pentru că mi-a zis că am avut un har. Și înainte să plec am luat rubinul și i l-am dat înapoi”, a mai spus

Poveste incredibilă cu vipera la icoană!

“Plec de acolo și ajungem la un loc unde era o singură icoană într-o încăpere. Călin căuta semnal să vorbească la telefon și Marius era mai în față cu părintele, iar eu am pus mâna pe icoană. Ăla a fost momentul. Ne-au zis pe la 12 să mergem să mâncăm și eu am zis că nu îmi este foame.

M-am gândit dacă să o pun la geacă sau când ies, să nu mă vadă cu ea. Și am vrut să o pun la loc, dar nu mai stătea pe marginea aceea. Avea un șnur pe spate și când am întors-o să pun mână pe șnur mi-a plecat pe mână. Nu mi-am dat seama. Credeam că am vedenii.

În spate era un șarpe, o viperă. Și eu pusesem mâna pe ea. Părintele mi-a zis să stau liniștit, că doar dacă o atac ripostează, altfel nu se dă la tine. Și mi-a venit rău. Părea că păzea icoana aceea ca să nu o fur.

Mi-a spus un părinte că de ce nu am cerut și eu credeam că nu se poate, iar el mi-a zis să încerc. Am întrebat și mi-a spus părintele de acolo să o aleg pe care vreau și am luat-o pe Portăriță, prima la care ne-am rugat”, a mărturisit Adi Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Ilie, despre vipera din spatele icoanei