„Ganezul are dreptate. Îl bag între 10 mardeiași și îi curăță pe toți!”. Mitică Dragomir e total de partea lui Ionel Ganea

Fostul internațional Ionel Ganea a fost implicat la finalul săptămânii trecute , incidentul ajungând și în atenția Poliției. El a fost acuzat de agresiune. Acesta a spus că tot conflictul a fost prezentat în mod exagerat, nu a existat nicio violență fizică, dovadă fiind faptul că procurorul care instrumentează cazul nu a aprobat vreun ordin de restricție care să-l vizeze.

Dumitru Dragomir îi ia apărarea lui Ionel Ganea în scandalul cu vecinul

În cadrul emisiunii „MAX Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a discutat cu Horia Ivanovici despre scandalul în care a fost implicat recent Ionel Ganea, cel cu vecinul său și a transmis că îi dă dreptate fostului atacant al echipei naționale de fotbal a României.

Ionel Ganea a apărut din nou în prim-plan, după ce a avut un conflict cu un vecin. Concret, Ganea bruschează un bărbat, ia o cărămidă și o aruncă direct în gard și se îndreaptă furtunos spre a-l lovi pe celălalt bărbat care filma întreaga scenă.

„Are dreptate Ganezu. Am fost eu și am văzut, are 100% dreptate. Am văzut unul care a pus un gard în drumul public. Nu e nebun deloc. Eu l-am adus antrenor la Voluntari. Mi-a făcut o disciplină extraordinară și are și minte, nu e prost deloc. Eu mă și mir cum de Ganea nu este căutat de cluburi. Domnilor, păi Ganea dădea cu cărămida? Păi Ganea dacă îi dă o palmă moare, poate să fie doar Tyson.

Păi tu l-ai văzut pe Ganea cum e? E de două ori cât tine. Ganea, îl bagă între 10 șmecheri, îi curăță pe toți. Este un elefant pe două picioare, o bestie. Îl bag între 10 mardeiași și îi curăță pe toți! Fii atent, un portar de la echipa națională, mare de tot, când i-a dat una Ganezu, nu avea aer ăla.

Să nu te legi de ăsta vreodată. Eu l-am adus antrenor principal la mine, a dat niște rezultate, i-a bătut pe Steaua, pe Dinamo. Presa a dat greșit, nu i-a dat nicio restricție, ordin de restricție. Ordin de restricție îi dă numai nevestii tale, dar eu dacă mă cert cu tine, nu. Am vrut să văd că veneam la emisiune și pe final voiam să dezvolt această chestie. I se face o mare nedreptate. Ăla a pus o parte de gard pe stradă și i-a obturat intrarea. Legea e făcută să fie încălcată”, a încheiat Dumitru Dragomir la „MAX Profețiile lui Mitică”.

Ionel Ganea, implicat într-un scandal monstru la amicalul dintre România și Irlanda de Nord

Ionel Ganea a fost implicat într-un scandal monstru în luna martie a acestui an, când, înainte de România – Irlanda de Nord 1-1, fostul internațional român a fost , după care a fost dus la sediul Brigăzii Rutiere, unde a fost amendat.

Totodată, fostul atacant s-a ales cu suspendarea permisului de conducere pentru o lună. Prin intermediul unui comunicat de presă, Ionel Ganea a explicat varianta proprie pentru scandalul iscat în incinta celui mai mare stadion al țării.

„Încă din start vă spun că am reflectat asupra a tot ce s-a întâmplat și mă consider nevinovat.

Știu, lumea spune că Ganea e nebun, dar de fiecare dată când am făcut ceva, mi-am recunoscut vina. De data asta nu o am și o să mă lupt pentru a demonstra abuzul la care am fost supus. Înainte de intrare am fost solicitat de un om de ordine să arăt biletul pentru parcare, în timp ce am prezentat acest bilet, domnul polițist zbiera în mod repetat: ‘calcă frâna, calcă frâna!’.

Fără niciun motiv, pentru ca mașina staționa, iar eu nu aveam cum să arăt acel bilet din mers. Precizez că în acest interval nu am auzit avertizările sonore ale poliției, nu aveam muzica pornită în mașină, iar din motiv consider că nu au fost date avertizări sonore.

L-am rugat să vorbească, să se adreseze frumos, iar din această cauză cred că s-a simțit ofensat. Mi-a spus să trag mașina pe dreapta, că-mi ia permisul! Trebuie să precizez că nu s-a prezentat, nu mi-a cerut civilizat actele -zbiera și era foarte agitat și îmi tot repeta că-mi ia permisul!

În mașină nu eram singur, mai erau soția mea și unchiul acesteia -ambii pot confirma acest lucru. Mai mult, copilul a început să plângă, s-a speriat foarte tare și nici acest detaliu nu a contat pentru ei. L-am întrebat motivul pentru care vrea să-mi ia permisul, pentru că nu am greșit cu nimic, dar repeta mai departe că îmi ia permisul.

Atunci am continuat deplasarea! Am oprit pentru controlul mașinii și ne-am îndreptat spre parcarea subterană! După aceea s-a văzut ce s-a întâmplat! M-au scos din mașină și mi-au luat cheile, deși mașina mea bloca intrarea în parcarea subterană. Și vreau să mai lămuresc o informație care a apărut în presă, cum că nu am avut bilet de parcare, am avut și vi-l prezint.

Consider ca domnul comisar Pintianu și domnul Ciochină au vrut să se remarce și au făcut abuz în serviciu! Pentru asta o să mă adresez justiției. Vreau să mai spun că am citit comunicatul lor și consider că nu e conform cu realitatea.

Asemenea comportament la un polițist care are pe el haina statului român este inacceptabil, ministrul Predoiu nu poate să accepte asemenea oameni, dacă nu face lumină în acest caz, ar trebui să își dea demisia. Este o abatere foarte gravă din partea lor, nu am omorât pe nimeni, am fost calm, civilizat și repet, de fiecare dată, dacă am greșit, am recunoscut, acum nu am pic de vină”, a fost comunicatul lui Ionel Ganea, potrivit .

