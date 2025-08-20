News

Gara de Nord din București se „regenerează”. Cum va arăta întreaga zonă la finalul lucrărilor anunțate de primarul general interimar, Stelian Bujduveanu

Un nou proiect de „regenerare urbană” vizează Gara de Nord. Cum va arăta zona emblematică din București după finalizarea lucrărilor.
Claudia Şoiogea
20.08.2025 | 13:41
Gara de Nord din București va intra într-o etapă de „renegerare urbană”. Sursa foto: Hepta

Gara de Nord va intra într-o amplă etapă de transformare. Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat lucrări care vor schimba radical una dintre cele mai cunoscute și tranzitate zone din Capitală.

Stelian Bujduveanu anunță „renegerarea” Gării de Nord

Gara de Nord, una dintre zonele emblematice ale Capitalei, se pregătește de schimbări. Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului, a anunțat un proiect de „regenerare urbană”. Acesta vizează transformarea radicală a Gării de Nord, dar și a celorlalte zone alăturate.

„Regenerarea urbană” a zonei Gării de Nord este un proiect demarat de Primăria Capitalei, în parteneriat cu Ministerul Transporturilor și Primăria Sectorului 1. La finalul lucrărilor, zona va fi complet modernizată, ba chiar va fi amenajat și un nod de transport intermodal, a anunțat primarul interimar al Capitalei.

„Alături de Ministerul Transporturilor și Primăria Sectorului 1, demarăm un amplu proiect de regenerare urbană în zona Gării de Nord – un nod de transport esențial pentru București, dar aflat de prea mult timp într-o stare avansată de degradare.”, a scris Stelian Bujduveanu, pe Facebook.

Gara de Nord se va transforma radical în urma proiectului de „regenerare urbană”. Sursa foto: Facebook/ Primăria Municipiului București

Ce lucrări presupune proiectul de „regenerare urbană”

Proiectul este unul de amploare, iar unul dintre obiectivele principale este transformarea zonei într-un nod intermodal. Acesta ar urma să conecteze metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile, ușurând considerabil transportul în comun. De asemenea, proiectul vizează și construirea unei parcări subterane de tip park & ride, care va contribui la fluidizarea traficului din zona Gării de Nord.

Se va realiza și o zonă de agrement suspendată, care va fi situată între clădirea Gării de Nord și Pasajul Basarab. Această zonă va avea spații verzi, spații de joacă și alei pietonale. Nu în ultimul rând, proiectul de „regenerare urbană” a Gării de Nord vizează și modernizarea tuturor arterelor importante și a spațiilor publice adiacente. Pe listă se înscriu Calea Griviței, Bd. Dinicu Golescu, Bd, Gheorghe Duca și Str. Gării de Nord.

„Proiectul va fi lansat prin concurs internațional de soluții. Mulțumesc ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, primarului Sectorului 1, George Cristian Tuță, secretarului de stat Bogdan Mîndrescu și directorului Direcției Investiții, Cătălin Aflat, alături de care am stabilit detaliile acestui parteneriat.”, a mai transmis Stelian Bujduveanu, pe Facebook.

