Gara din România al cărei nume provine de la un celebru Regiment al Armatei Române. Soldații au cucerit-o și i-au schimbat denumirea

Gara din România al cărei nume este provenit de la un celebru Regiment al Armatei Române. Denumirea a fost schimbată în 1918, la puțin timp după ce a avut loc Marea Unire.

Gara din România cu nume provenit de la un celebru Regiment al Armatei Române. Cum i-a fost schimbată denumirea

Multe gări din România au în spate povești foarte interesante și au trecut prin mari schimbări de-a lungul timpului. Unele dintre ele au o , care s-a păstrat până în ziua de astăzi.

În cazul unei gări din România, este interesantă povestea numelui pe care îl are în prezent. Acesta a fost schimbat cu mai bine de un secol în urmă.

Este vorba despre Gara Războieni, care s-a numit, inițial, Székely-Kocsárd pálya-udvar sau Gara Cucerdea Secuiască, în română. Această stație deservește orașul Ocna Mureș, situat în județul Alba.

are o istorie interesantă și are legătură cu evenimentele petrecute după Marea Unire de la 1918. Pe 6 decembrie 1918, Regimentul 15 Războieni al Armatei Române, aflat sub comanda maiorului Vasile Nădejde, a ocupat gara Kocsárd.

“Toată populația satului îmbrăcată în costume naționale a primit armata cu urale și strigate de bucurie, cu cântece și îmbrățișări”, era atmosfera din localitate, după cum a descris-o un martor ocular rămas anonim, potrivit .

Cu această ocazie, Ioachim Mureșan, un membru local al Gărzii Naționale Române, a înlocuit tabla cu denumirea veche a gării cu una nouă, pe care era scris numele Regimentului Războieni.

“Această gară și acest nod de cale ferată, fiind ocupate de unități ale Regimentului 15 Războieni, se vor numi de acum Războieni”, a spus Vasile Nădejde mulțimii.

După aceea, numele localității Cucerdea Secuiască a fost schimbat. Localitatea a devenit, astfel, Lunca Mureșului. De asemenea, și numele localității Feldioara Secuiască a fost schimbat în Feldioara-Războieni. În prezent, localitatea se numește Războieni-Cetate.

Gara Războieni se află pe calea ferată Cluj–Războieni, care a fost dată în folosință în anul 1873. Aici se află un nod important de cale ferată, care face legătura dintre două mari orașe, Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

Satul Războieni-Cetate are, în prezent, în jur de 1.100 de locuitori. Acesta aparține orașului Ocna Mureș și se află la 5 kilometri de localitatea de reședință a orașului, în Lunca Mureșului.