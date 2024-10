Gara din România construită după modelul celor mai frumoase din Italia. Este o adevărată bijuterie arhitecturală și una dintre cele mai spectaculoase din toată țara și astăzi, deși autoritățile au lăsat-o în ruină

Gara din România care a fost construită după modelul celor mai frumoase din Italia. Este o bijuterie arhitecturală impresionantă, dar în prezent a ajuns o ruină și nimeni nu s-a mai ocupat de reabilitarea acesteia.

Gara din România care a fost construită după modelul celor mai frumoase din Italia. A ajuns o ruină, deși e o adevărată bijuterie arhitecturală

La finalul secolului al XIX-lea, reprezenta principala atracție a orașului. Inițial, a fost construită departe de oraș, după care a fost mutată la insistențele deputaților.

Prima gara din oraș a fost proiectată pe baza planurilor inginerului Anghel Saligny. Aceasta era, însă, prea departe de oraș, astfel că s-a decis construirea unei gări noi, care are o arhitectură deosebită.

Actuala clădire a gării din Râmnicu Sărat a fost construită în stil italian. A fost proiectată de către arhitectul Nicolae Mihăescu, iar construcția s-a realizat între anii 1897 – 1898.

Potrivit informațiilor din “Gazeta Săteanului”, publicate în ianuarie 189q, deputații din Râmnicu Sărat, domnii I. C. Grădişteanu, I. Oroveanu şi C. C. Datculescu, au cerut Ministerului, de mai multe ori, .

Gara din Râmnicu Sărat reprezintă un loc important din mai multe motive. Acesta este locul în care Regele Carol I a intrat în contact cu acest oraș.

După cum relatează Monitorul Oficial, pe 3 octombrie 1901, Regele Carol I a participat la manevrele militare. Monarhul a fost cazat într-una dintre casele aflate în apropiere.

Mai mult, regele ar fi fost primit chiar în gara orașului Râmnicu Sărat, care era o adevărată bijuterie arhitecturală și impresiona pe toată lumea.

În fațada de sticlă dinspre oraș era și un ceas de dimensiuni mari. Acesta îi oferea clădirii un aspect deosebit, din moment ce era vorba despre o astfel de construcție remarcabilă. ara avea și un ceas de peron Paul Garnier, care nu mai există acum.

Din păcate, gara nu mai este la fel și în prezent. Aceasta a ajuns o ruină acum, dar și un focar de infecție, fiind total opusul a ceea ce reprezenta la începutul secolului trecut.

Deocamdată nu au fost luate în considerare soluții pentru a reabilita zona și clădirea gării. Responsabilii CFR nu acceptă deloc ajutor, nici măcar pe cel venit din partea autorităților locale sau al voluntarilor din Râmnicu Sărat, potrivit .