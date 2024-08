Gara importantă care se transformă în centrală solară. Va avea un sistem fotovoltaic uriaș pe noul acoperiș

Gara de Vest din Viena va deveni în curând o centrală solară. Cel mai mare sistem fotovoltaic al orașului este construit pe acoperiș și platformele care au nevoie vor fi renovate.

Gara de Vest din Viena va fi transformată în centrală solară

Pe acoperișul Gării de Vest din Viena se construiește din interiorul orașului. Iar în viitor, peroanele de la Westbahnhof din Viena vor fi mai moderne, confortabile și ecologice, conform ÖBB.

vor fi restaurate și acoperite cu un acoperiș de hală mare și luminos, în timp ce întreaga suprafață de aproximativ 25.500 m² va fi folosită pentru a produce energie electrică ecologică.

Construcția va începe în 2028, iar acoperișurile ar trebui să fie gata în 2030. Sistemul fotovoltaic va fi instalat abia după aceea și se așteaptă ca acesta să genereze în jur 3.400 MWh de energie electrică ecologică pe an, ce corespunde necesarului mediu anual de energie electrică pentru aproximativ 850 de călătorii.

Cu electricitatea produsă la Gara din Viena se va alimenta Westbahnhof, inclusiv magazinele și birourile. Totodată, apa de ploaie va fi colectată prin straturi de retenție în acoperișul din pietriș, pentru a se evapora mai greu.

„Avantajele energiei solare sunt evidente. Cu fiecare centrală solară obținem independență, energie electrică curată, costuri mai mici cu energia și valoare adăugată la nivel național. În plus, considerăm că acesta este un proiect demonstrativ în care, pe lângă energia electrică generată, se face ceva și pentru microclimat.

Și, astfel, pentru calitatea șederii. Mă bucur cu atât mai mult că ÖBB își aduce contribuția prin proiectul major de la Westbahnhof din Viena, în conformitate cu motto-ul Out of fossil fuels and into renewables”, a spus ministrul pentru protecția climei, Leonore Gewessler, conform

Cât de importantă este această inovație pentru Viena

Manuela Waldner, directorul financiar al ÖBB, a explicat cât de mult contează acest proiect pentru Viena. Până în anul 2040, aceasta ar trebui să devină neutră din punct de vedere climatic.

Din 2021 și până acum, producția de energie fotovoltaică din Viena s-a cvadruplat. La momentul actul, 10.000 de sisteme solare furnizează suficientă energie pentru a alimenta 57.500 de gospodării vieneze.

„Suntem una dintre cele mai mari companii de protecție a climei din Austria și am fost pionierii electromobilității acum 100 de ani. Prin urmare, protecția climei face parte din ADN-ul nostru. Din 2019, ne alimentăm clădirile, instalațiile operaționale și terminalele de containere în întregime cu energie electrică 100% ecologică.

Prin acest proiect energetic din centrul orașului, punem în aplicare, de asemenea, strategia noastră energetică în Viena și demonstrăm încă o dată rolul nostru de pionierat în protecția climei”, a menționat Manuela Waldner.