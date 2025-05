. Primul număr 1 mondial a participat pentru prima dată la Roland Garros în 1966, iar Andrei Vochin povestește care a fost implicarea lui Rene Lacoste.

„Garagațele” lui Ilie Năstase în direct la TV: „A jucat tenis cu o maimuță!”. Cum i-a șocat pe francezi și întâlnirea cu marele Lacoste

În cadrul „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a povestit că o parte din celebritatea lui Ilie Năstase se datorează aparițiilor la TV, unde la un moment dat a jucat chiar împotriva unei maimuțe. Totodată, specialistul FANATIK a transmis cum a fost întâlnirea dintre român și Rene Lacoste, fondatorul brandului de haine făcându-i intrarea lui Năstase la turneul Roland Garros. Ba mai mult, Ilie Năstase a avut chiar și o alee botezată după numele său la faimosul turneu de tenis din Franța.

„Așa cum Trump a apărut în emisiuni televizate de foarte multe ori și și-a făcut imagine multă din aceste momente, așa și Ilie Năstase, în anii 70, a fost invitat la televiziuni din exterior ca să facă tot felul de garagațe. A jucat tenis cu o maimuță, a făcut tot felul de lucruri de genul acesta.

Era un om de show, era un om înaintea timpurilor, simțind că lucrul acesta îi aduce popularitate, iar popularitatea aceasta se va transforma în bani. Toată viața lui a fost marcată de interacțiuni cu mari oameni ai acestei planete.

„Rene Lacoste i-a făcut rost de invitație lui Ilie Năstase la Roland Garros”

Noi nu participăm la turneul de la Roland Garros, iar în 1966, când Ilie a participat în Cupa Davis prima oară, în Franța. La capătul meciului cu Franța din 1966, francezii l-au văzut prima oară și au rămas șocați de felul în care acest puști juca tenisul. Juca cu totul altfel! Unul dintre cei aflați acolo era celebrul Rene Lacoste.

Rene Lacoste e tipul cu brandul de haine, porecla lui era crocodilul. El a făcut acea linie de îmbrăcăminte, dar Lacoste a fost jucător profesionist de tenis. A fost campion la Wimbledon, la US Open. El a fost un vizionar tot timpul, iar după ce s-a lăsat a început să facă linia de echipamente. Cel care a inventat racheta de tenis de metal, cât și crosa de golf de metal este Rene Lacoste.

El l-a văzut pe Ilie jucând și s-a dus la el și i-a spus ‘Peste o săptămâna sau două sunt internaționalele Franței, de la Roland Garros, ai vrea să rămâi?’, iar Ilie Năstase a răspuns ‘Aș vrea să joi, doar că aici e pe baza de invitație’, iar Lacoste a spus ‘Lasă, că rezolv eu!’ Așa a ajuns Ilie Năstase să joace pentru prima oară la Roland Garros, pe baza unei invitații primite de la Rene Lacoste, turneu pe care avea să-l câștige în 1972 fără set pierdut. E adevărat că în acea perioadă turul I&II se jucau 2/3, nu 3/5 seturi. E o performanță uluitoare să câștigi turneul fără să pierzi un set.

„Lacoste este cel care l-a văzut și l-a descoperit! Era o alee botezată la Roland Garros după Ilie Năstase”

Lacoste este cel care l-a văzut și l-a descoperit. Pentru el, Roland Garros și Parisul a fost ceva extraordinar. El, având această carismă și acest tip de personalitate, era foarte popular cu toată lumea. Jucătorii, după ce jucau, plecau repede, Ilie stătea. El nu bea pe timpul acela și stătea la un suc, la un cartof prăjit cu toată lumea, cu toți care erau, inclusiv cu îngrijitorii de terenuri.

Era atât de popular încât la un moment dat s-au făcut niște alei la Roland Garros, iar acestea erau botezate. Evident că una dintre alei era botezată cu numele de Ilie Năstase, iar asta am văzut eu în 98, când am fost la finală. Am fost la Campionatul Mondial și am prins finala de fete. El nu a fost doar un sportiv uriaș, nu a fost doar omul care a defrișat drumul comercial în sport.

Lacoste a semnat cu Ilie Năstase. I-a dat și echipament să joace, pentru că el juca în Fred Perry atunci. A jucat în tricou Lacoste, pentru că shortul era de la Fred Perry. Sumele din contractul cu Lacoste a fost mic, probabil că a primit doar echipamen”, a povestit Andrei Vochin.