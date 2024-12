Garajul de Aur! Vinicius Jr. își ia revanșa în fața lui Rodri după ce i-a „furat” Balonul de Aur

privind jucătorul care merită titlul de „Cel mai bun din lume” pentru precedentul sezon fotbalistic. Iar la ediția din 2024 şi-a respectat cu vârf şi îndesat acest renume.

Rodri i-a „furat” Balonul de Aur lui Vinicius Jr., brazilianul îl surclasează pe spaniol la capitolul mașini de lux

În ziua în care s-a decernat trofeul, a fost declanşat unul dintre cele mai mari scandaluri din fotbal în 2024. Vinicius Jr., atacantul lui Real Madrid, marele favorit la trofeu, a fost anunţat că a pierdut „Balonul de Aur” în favoarea lui Rodri, mijlocaşul defensiv al lui Manchester City. Imediat, şi nimeni din clubul „galacticilor” nu va participa la ceremonie, chiar dacă Realul a fost desemnată cea mai bună formaţie din lume, iar Carlo Ancelotti a câştigat titlul de „Cel mai bun antrenor”.

Dacă ne uităm la performanţele din acest an, Vinicius a excelat cu adevărat. Merita recunoașterea tuturor pentru munca grea depusă şi pentru talentul său. Câștigătorul s-ar putea să nu fie meritat pe deplin trofeul, dar, sincer, acest premiu şi-a pierdut credibilitatea din 2018, când Ronaldo nu a câştigat” – Zinedine Zidane

Controversa în detrimentul lui Vinicius Jr. a stârnit reacţii la nivel planetar, cei doi fotbalişti fiind comparaţi la toate capitolele. Iar când vine vorba de maşini, starul lui Real Madrid îl spulberă pe cel al lui Manchester City. Totuşi, niciunul dintre cei doi nu se apropie de „garajele” pe care le au Ronaldo, Messi sau Benzema, câştigători ai „Balonului de Aur” în ultimele ediţii.

Vinicius Jr. conduce „nemțește”

Brazilianul Vinicius Jr. câştigă 21 de milioane de euro anual la Real Madrid, astfel că îşi permite să aibă un garaj de vedetă. Surprinzător sau nu, atacantul are majoritar mărci germane în proprietate, însă nicio maşină extravagantă, care să treacă de 300.000 de euro. Dar cu toate acestea, maşinile lui Vini Jr. sunt una şi una…

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus e cea mai scumpă maşină din garajul atacantului brazilian. Vinicius Jr. a plătit aproximativ 280.000 de euro pentru SUV-ul puternic creat de cei de la Lamborghini. Cu un motov V8, Lamborghini Urus are o acceleraţie comparabilă cu maşinile de lux croite pentru viteză.

BMW i4 M50

BMW i4 M50 este prima maşină top de gamă complet electrică a companiei germane. Real Madrid a încheiat un parteneriat cu constructorul german. Astfel, jucătorii „galacticilor” şi antrenorul Carlo Ancelotti au putut să îşi aleagă un bolidul preferat BMW. Vini Jr. a optat pentru M50, care are o putere maximă de 536 de cai putere şi ajunge de la 0 la 100 de km/h în doar 3,7 secunde. Preţul unui astfel de bolid este de 80.000 de euro.

Audi A7 Sportback 50 TDI quattro

Vini Jr. a profitat de fostul parteneriat al lui Real Madrid cu Audi, care a rezistat timp de 18 ani înainte ca „galacticii” să treacă la BMW. Brazilianul deţine un Audi A7 Sportback 50 TDI quattro evaluat la 81.000 de euro. Acest tip de sedan combină performanţa unui Audi Sport cu aspectul distinctiv. Ajunge de la 0 la 100 de km/h în mai puţin de 6 secunde şi are un motor V6 de 335 de cai putere.

Audi Q8 50 TDI quattro

Guralivul atacant brazilian deţine şi modelul Q8 datorită tot fostului parteneriat dintre Real Madrid şi Audi. Mai mult un SUV, Q8-ul lui Vini costă 90.000 de euro, are un motor 3.0 TDI, de 286 de cai putere și viteza maximă este de 233 de km/h.

Audi e-tron Sportback 55 quattro

Una dintre cele mai rapide maşine din garajul lui Vinicius Jr. Motor de 402 cai putere, care ajunge în mai puțin de 4 secunde de la 0 la 100 de km/h. Preţul unui astfel de model ajunge la 100.000 de euro.

Range Rover Sport

Ultima maşină ajunsă în garajul lui Vinicius Jr. este un Range Rover Sport. Un alt SUV pe care îl deţine starul brazilian şi pentru care a plătit aproximativ 170.000 de euro. O maşină-monstru, cu 550 de cai putere şi un motor V8.

Vinicius, adus la antrenamente de Modric şi Benzema

Vinicius Jr. a fost transferat în 2018 de Real Madrid din Brazilia, de la Flamengo, pentru 45 de milioane de euro. Chiar dacă avea deja 18 ani când s-a transferat pe „Bernabeu”, brazilianul nu avea permis de conducere. Astfel, în primul an la Real Madrid a fost adus de colegi la antrenamente. Printre cei care îl „cărau” la „entrenamientos” se numără Luka Modrid, Karim Benzema şi alţi colegi care locuiau în aceeaşi zonă cu Vini Jr. Ulterior, brazilianul şi-a luat permisul de conducere şi a început să „alinieze” bolizii în garaj.

Rodri, „Balonul de Aur” cu garaj normal!

Rodrigo Hernández Cascante a fost ales „Balonul de Aur” al sezonului 2023-2024. Mijlocaşul defensiv al lui Manchester City a avut un rol crucial într-un nou succes în Premier League. Apoi, vara a condus naţionala Spaniei spre câştigarea Euro 2024, Rodri fiind declarat „Cel mai bun jucător al turneului”. Are un salariu anual de 14 milioane de euro şi, evident, şi-ar putea permite orice maşină de pe piaţă. Dar, Rodri nu are un stil de viaţă excentric, ba chiar din contră. Nu are niciun cont pe reţelele de socializare, iar garajul său are doar 3 maşini.

Mercedes GLE Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe este un SUV de dimensiuni medii. Are un design sportiv şi este echipat cu un motor V8 twin-turbo de 4 litri care produce 603 cai putere. Preţul unui astfel de model este de aproximativ 100.000 de euro.

Range Rover Sport

La fel ca şi Vinicius Jr., Rodri are un Range Rover Sport, SUV de lux, de dimensiuni medii. Maşina spaniolului este ceva mai „ieftină” decât modelul deţinut de Vini Jr., Rodri plătind aproximativ 100.000 de euro pentru Range Rover.

Audi Q7

O alegere populară printre fotbalişti, Rodri deţine şi un Audi Q7. Fan al maşinilor SUV, spaniolul a plătit aproximativ 80.000 de euro pentru bolidul Audi, care îi oferă luxul şi confortul de care are nevoie.

Rodri a cumpărat un Opel Corsa de la o „bătrânică”

Rodri a debutat în Primera Division la Villarreal. Dar înainte de a juca în fotbalul mare, el a studiat Business şi Managementul Afacerilor, iar în paralel mergea la antrenamente. Stătea într-un cămin studenţesc, iar prima sa maşină a fost un Opel Corsa, pe care l-a cumpărat de la o „bătrânică”. Când şi-a luat permisul, Rodri a oferit 3.000 de euro pentru Opel, dar proprietara voia 4.000 de euro. În cele din urmă, fotbalistul a oferit suma solicitată pentru că îi plăcea faptul că mașina avea un… display! A condus acel Opelul câţiva ani, chiar și când ajunsese deja la nivel de La Liga şi îşi permitea cu uşurinţă un upgrade auto. „E doar un mijloc de transport pentru mine”, spunea fotbalistul.

3 maşini are în garaj spaniolul Rodri, câștigătorul Balonului de Aur 2024