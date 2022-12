Garajul lui Kylian Mbappe! Ce maşini are cel mai bine plătit fotbalist din lume. Foto

Unul dintre cei mai precoce fotbaliști din toate timpurile, a demonstrat de multe ori că este un tănăr cu capul pe umeri, dar rămâne de văzut cum se va descurca din poziția de cel mai bine plătit jucător al lumii. Campion mondial cu naționala Franței în 2018 şi finalist în 2022, Mbappe a fost în centrul atenției la Campionatul Mondial.

Cum arată garajul lui Kylian Mbappe, vedeta lui PSG

În vară a ales să-și prelungească înțelegerea cu PSG, în detrimentul unei mutări la Real Madrid, iar șeicii din Qatar, aflați la conducerea clubului din capitala Franței, l-au răsplătit cu munți de bani. Modest din fire, nu a epatat niciodată în ciuda unor venituri pe măsura valorii sale și acest lucru se vede și prin garajul său, unul deloc modest, dar departe de luxul pe care îl găsim la alți sportivi de top.

Volkswagen Tiguan – 57.000 de euro

Acest model are un motor diesel, de 1968 cmc, și este disponibil cu transmisie automată. Tiguan, al cărui nume vine de la înlănțuirea cuvintelor Tiger (tigru) și Leguan (iguana), are garda la sol. Este un SUV cu 5 locuri și 4 cilindri și are o lungime de 4486 mm și o lățime de 1839 mm. În primăvara lui 2020, șase milioane de unități au fost vândute în întreaga lume, cu 910.926 de unități fabricate numai în 2019. Acest lucru face din Tiguan cea mai bine vândută mașină din grupul Volkswagen. Este, de asemenea, cel mai bine vândut SUV din Europa.

Volkswagen Touareg – 120.000 de euro

Este un SUV crossover de lux mediu produs din 2002 la uzina Volkswagen din Bratislava. Automobilul a fost numit după poporul de nomazi Tuareg, locuitori din interiorul deșertului Sahara. Începând cu prima generație, Touareg a fost dezvoltat împreună cu Porsche Cayenne și Audi Q7, iar din octombrie 2020, a fost dezvoltat împreună cu Audi Q8, Bentley Bentayga și Lamborghini Urus.

Vehiculele au fost dezvoltate ca SUV-uri unibody cu suspensie independentă. Generația inițială (2002–2010) a oferit variante de motoare cu cinci, șase, opt, zece și doisprezece cilindri. Touareg vine cu un sistem de tracțiune integrală 4motion. Are un diferenţial central cu blocare progresivă automată (cu anulare manuală) şi o setare „low range” care poate fi activată cu comenzile din cabină. Touareg are opțional o suspensie pneumatică activă pe 4 roți, care poate crește înălțimea de rulare la comandă și un diferențial spate blocat pentru a crește capacitatea off-road.

Volkswagen Multivan – 80.000 de euro

În iunie 2021, Volkswagen a dezvăluit noua versiune T7 sub numele de „Multivan”, care a fost pusă în vânzare, în Europa, în 2022. Vehiculul, construit pe platforma MQB, are o versiune hibrid plug-in, precum și variante atât pe benzină, cât și pe motorină.

Varianta Multi Utility vine cu o capacitate de 5 locuri și un rezervor de combustibil de 80 de litri. Furgoneta este echipată la bază cu un motor diesel V6 masiv de 3200 cmc, care generează o putere maximă de 230 CP și are o cutie de viteze automată cu 6 trepte.

Mercedes-Benz Clasa V – 134.552 de euro

Prin intermediul noii Clase V, Mercedes-Benz redefinește conceptul de autovehicul multifuncțional. Chiar dacă este cel mai tânăr și spațios membru al familiei de automobile Mercedes-Benz, modelul setează noi standarde în segmentul său datorită designului și al inovațiilor prezente în premieră la bord.

Noua Clasa V oferă spațiu interior pentru până la opt persoane și o funcționalitate exemplară combinată cu un design premium, confort, plăcerea de a conduce, eficiență și siguranță. Mercedes-Benz Clasa V are două motoare diesel la ofertă, unul de 2143 cmc și altul 1950 cmc. Modelul este disponibil cu transmisie automată și are o lungime de 5370 mm și o lățime de 1928 mm.

Ferrari – 486.000 de euro

Kylian Mbappe nu a dezvăluit niciodată modelul pe care îl deține de la producătorul italian. Cu toate acestea, jurnaliștii au scris că cele două modele care se apropie de descrierea făcută de apropiații fotbalistului ar fi Ferrari 488 Pista (527.350 de euro) și Ferrari Hybrid SF90 Stradale (430.000 de euro).

Primul model, fabricat în premieră în 2019 și îmbunătățit un an mai târziu, este mașina visurilor. Interiorul este surprinzător de spațios pentru un vehicul sport în două uși, iar aripile bombate și acoperișul grațios îl fac să iasă în evidență. Este o adevărată rachetă care ajunge la 100 kmh în mai puțin de 3 secunde cu ajutorul roților de 20 de inch.

Un motor V-8 de 3,9 litri dublu turbo trăiește sub capota lui 488 și generează 711 cai putere, iar cutia de viteze automată cu șapte trepte trimite putere către roțile din spate ale mașinii. Ferrari Sf90 Stradale este prima încercare a a gigantului italian în ceea ce privește mașinile electrice, iar bolidul poate atinge o viteză maximă de 339 km/h.

Numele acestui model vine de la monopostul de Formula 1 SF90, iar Stradale a fost adăugat pentru a sublinia faptul că este un produs de șosea. Această bijuterie a fost lansată la cea de-a 90-a aniversare a echipei de curse Ferrari.

Bolizii ascunşi de ochii presei

Recunoscut ca un tip care nu se dă în vânt după aparițiile publice, și în consecință nu se afișează prea des cu bijuteriile din garajul său, presa din Hexagon nu are foarte multe detalii despre mașinile pe care Kylian Mbappe le mai deține în proprietate.

Se speculează faptul că în colecția sa automobile se mai află un Audi, un BMW și un Range Rover, dar detalii despre aceste modele nu sunt cunoscute.

Messi şi Neymar i-au luat faţa

Lionel Messi are o colecţie impresionantă de maşini, iar garajul starului argentinian costă o adevărată avere. Piesa de rezistenţă este un Ferrari 335 S Spider Scaglietti, pe care ar fi plătit 30.000.000 de euro. Tot de la brandul italian, Leo mai are un Ferrari F430 Spyder, cu un preţ de catalog mai terestru, de 164.500 de euro.

În garajul fotbalistului de 35 de ani se mai regăseşte un Pagani Zonda Tricolore, care costă 2.000.000 de euro, şi un Maserati GranTurismo MC Stradale, de 242.000 de euro. Un alt model costisitor este Mercedes SLS AMB, pe care Messi ar fi plătit 642.500 de euro.

Nici Neymar nu este mai prejos, iar cel mai scump bolid din garaj este un Lamborghini Veneno, evaluat la 4.000.000 de euro. Pe locul 2 vine Aston Martin Vulcan, pe care starul lui PSG a plătit în jur de 2.000.000 de euro. Acelaşi preţ a dat şi pe Maserati Mc12, bolid pe care l-a cumpărat înainte de Campionatul Mondial din 2018.

Ca orice jucător care se respectă, Neymar are la rândul lui un model de la Ferrari, mai exact bolidul 458 Italia, pe care a dat 240.000 de euro. La antrenamentele celor de la PSG, brazilianul a fost deseori zărit la volanul unui Audi R8 Spyder V10 Plus, model care costă puţin peste 200.000 de euro.

A semnat prelungire după o întreagă telenovelă

Kylian Mbappe a fost protagonistul unei adevărate telenovele în acest an. Aflat la final de contract cu PSG, starul francez a ținut suspansul până la limita maximă în ceea ce privește viitorul său. Dat mult timp ca și transferat la Real Madrid din postura de jucător liber, campionul mondial a jucat la două capete cu cele două mari cluburi pentru a obține cât mai mult în negocieri.

Deși s-au scris milioane de informații, majoritatea care indicau că își va urma visul de a merge în Spania și a juca pe Santiago Bernabeu, Mbappe a virat brusc înapoi spre PSG și asta deoarece pachetul oferit de investitorii din Qatar a fost cu adevărat unul de nerefuzat. Florentino Perez a rămas cu buza umflată, deși jucătorul îi promisese că merge la Real Madrid, însă a ales în cele din urmă banii arabilor. Și nu sunt deloc puțini.

Salariul astonomic al lui Mbappe

La 24 de ani, Kylian Mbappe a ajuns să fie cel mai bine plătit fotbalistul din lume, lăsându-i în urmă pe colegii săi de la PSG, Lionel Messi și Neymar, acesta din urmă jucătorul pentru care s-a plătit cea mai mare sumă de transfer. Campion mondial în urmă cu 4 ani, atacantul a ales să rămână în capitala Franței, după ce Nasser Al-Khelaifi i-a oferit un contract pe trei sezoane cu un salariu fabulos de 60.000.000 de euro pe an.

Pe lângă această sumă, Mbappe a mai primit și un bonus de 120.000.000 de euro la semnarea înțelegerii, iar presa vehiculează faptul că este noul „șef” din vestiarul parizienilor. Asta înseamnă mai multe drepturi în club și putere de a decide ce transferuri se vor face. Mbappe a negat aceste lucruri, însă e clar că nu iese fum fără foc.