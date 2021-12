Garbine Muguruza are un nou iubit. Cine este bărbatul care l-a făcut uitat pe Stan Wawrinka

Nici nu s-au despărțit bine, că Garbine Muguruza (28 de ani, locul 3 WTA) l-a și făcut uitat pe Stan Wawrinka. Da, ați auzit foarte bine. Noul iubit este nimeni altul decât Arthur Borges (37 de ani), un fost model care în prezent ocupă funcția de director al diviziei Made to Measure Tom Ford în America de Nord.

Imediat după finala – câștigată fără emoții de iberică, scor 6-3, 7-5, în fața estoniencei Anett Kontaveit – a devenit aproape evident că relația lor nu se rezumă doar la o banală prietenie. Cu atât mai mult cât au petrecut împreună o vacanță de vis, într-una dintre cele mai frumoase destinații ale lumii. Vorbim despre plaja din Anguilla, un teritoriu britanic situat în nordul Antilelelor Mici, la est de Puerto Rico și Insulele Virgine, respectiv la nord de insula Sfântul Martin.

Wawrinka e deja istorie. Garbine Muguruza, escapadă romantică alături de noul iubit

„O să mă vedeți nefăcând nimic, stând pe un șezlong”, a promis Garbine Muguruza, în culmea fericirii, la sfârșitul meciului care i-a adus mult râvnitul trofeu de la Guadalajara. Și s-a ținut de cuvânt, dar nu a fost singură, ci alături de bărbatul care a reușit să-l facă uitat pe Stan Wawrinka.

Cei doi s-au afișat împreună și în cadrul unui eveniment monden desfășurat recent la Madrid, semn că nu mai au de gând să-și țină povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. Mai mult ca sigur, decizia se datorează și faptului că Arthur Borges tocmai i-a spus adio patinatoarei finlandeze Kiira Korpi (n.r. multiplă medaliată europeană și campioană națională, proba individual feminin), la nici trei ani de când și-au unit destinele în Italia, pe malul lacului Como.

De altfel, gurile rele spun că iberica i-a sucit mințile actualului partener cu mai mult timp în urmă, chiar dacă relația lor a început să devină publică abia acum. Și pentru că nu iese foc fără fum, prezența sa în tribune la turneul Chicago Fall Tennis Classic din această toamnă nu a făcut altceva decât să întărească speculațiile.

Muguruza a vizitat România și s-a distrat de minune: „Am mâncat mici și brânză de oaie”

Dacă în această perioadă a preferat să se relaxeze într-o destinație exotică, pe timpul verii lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel. La îndemnul celei mai bune prietene, Garbine Muguruza – vizitând, printre altele, Peștera Dâmbovicioara sau Parcul Național Piatra Craiului – și a avut parte de o experiență pe care, potrivit spuselor sale, nu o va uita prea curând, datorită diversității din țara noastră. Să nu uităm nici de .

Omg, Muguruza listening, singing and dancing on Romanian songs while being in Romania, WE HAVE NO CHOICE BUT TO STAN — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena)

„Am fost de cinci ori în România, cea mai bună prietenă a mea este româncă, iar atunci când eram mică am jucat mai multe concursuri în România. Nu am aflat de zonele turistice de la Halep sau de la alte jucătoare din România, dar toate sunt foarte amabile şi primitoare.

Totul a început când participam la concursuri în România, iar cum prietena mea cea mai bună este din România mereu am avut o mică atracţie către această ţară. Fundata am descoperit-o pentru că aici se află casa familiei prietenei mele, iar eu sunt foarte apropiată de ei. Este o casă minunată la munte în care am vrut să mă deconectez.

Prăjiturelele de la Măgura, gemul făcut în casă, brânza telemea de oaie şi într-una din zile am făcut un grătar în aer liber cu mai multe feluri de carne şi mici. Mi-a plăcut că România are puţin din toate.

Ai locaţii la munte, oraşe, plaje, oameni latini, pe deasupra găseşti multe persoane care înţeleg spaniola. Aşa cum am zis mai devreme, e o combinaţie, puţin din toate”, a declarat Muguruza, după vacanța petrecută în România.