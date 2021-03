Garbine Muguruza a câştigat turneul de la Dubai / Alexandru Ciocan, noul preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism

FANATIK Îți prezintă în fiecare zi un LIVE BLOG cu știrile sportive de ultimă oră, informații noi din sportul românesc și cel mondial. Rezultate din fotbal, tenis, baschet, handbal sau din orice altă competiție sportivă le puteți afla accesând LIVE BLOG-ul cu informații de ultimă oră.

Garbine Muguruza a câştigat turneul de la Dubai

UPDATE, 13 martie, ora 21:10 / Spanioloaica Garbine Muguruza este noua campioană de la turneul WTA Dubai. Ea a învins-o pe Barbora Krejcikova (7-6, 6-2) în finală. Pentru Muguruza este a treia finală a anului, după cele pierdute la Melbourne şi Doha, şi primul torfeu după aproape doi ani.

„E o mare realizare. Vin la acet turneu de mult și mereu am simțit că sunt aproape, dar nu suficient. Acum, în sfârșit, am câștigat trofeul și sunt foarte, foarte fericită după ce am pierdut câteva finale la rând“, a declarat spanioloaica la finalul partidei.

Alexandru Ciocan, noul preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism

UPDATE, 13 martie, ora 21:10 / Alexandru Ciocan este noul preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism. El a fost ales cu 47 de voturi în Adunarea Generală a FRC. Alegerile s-au desfăşurat sub semnul acuzaţiilor reciproce ale celor două tabere.

Contracandidatul Szabolcs Sebestyen este considerat omul ministrului Tineretului şi Sportului Eduard Novak, fostul preşedinte al FRC. Novak a trimis la Adunarea Generală Corpul de Control al ministrului, directorul juridic al MTS şi o directoare din MTS, dar aceştia au fost evacuaţi din sală prin vot. Din partea MTS a asistat doar delegatul oficial al ministerului. Voci din lumea ciclismului acuză că actualul ministru ar fi dorit numirea candidatului său pentru a menţine controlul asupra FRC.

Totuşi, alegerile au fost câştigate de „opoziţie“, prin Alexandru Ciocan, care a promis „un sistem foarte transparent de calificare în echipa națională, un program susținut de promovare a ciclismului în țară, susținerea (chiar și numai verbală) a cluburilor existente în raport cu autoritățile locale, crearea de comisii și subcomisii formate din oameni implicați și cu coloană vertebrală, care să ușureze munca Consiliului de Administrare și, în același timp, să ofere o stare de încredere celor din afară, un program care să ofere stabilitate și continuitate unui copil, cadet, junior, U23, elite. La noi, până acum s-a cam mers după sistemul competiție – semn de întrebare – competiție – semn de întrebare – final de sezon. Avem posibilitatea să schimbăm acest lucru“.

Conform prezentării de la FRC, Alexandru Ciocan este zeci de titluri de campion naţional şi podiumuri în competiţiile autohtone. De asemenea, a participat în dese rânduri la Tururi ale României, Bulgariei şi Greciei, dar şi alte întreceri internaţionale.

Un hocheist rus, la un pas să sară cu maşina de la etajul al patrulea

UPDATE, 13 martie, ora 21:10 / Denis Kazionov, un hocheist profesionist din Rusia, a fost la un pas de moarte, după ce a ieşit cu maşina prin peretele unei parcări supraetajate. Rusul se afla în automobil cu soţia şi copilul său, când a pierdut controlul bolidului la etajul al patrulea al clădirii în care se afla. Din relatările presei locale, a declarat poliţiei că a pierdut controlul Porsche-ului Macan din cauza suprafeţei alunecoase.

Imaginile au devenit virale, iar Kazionov este fericit că a scăpat cu viaţă.