Garbine Muguruza s-a măritat cu bogătanul pe care l-a cunoscut la semafor. Fostul număr 1 WTA vrea cât mai repede copii

Garbine Muguruza (31 ani) și-a anunțat anul acesta retragerea definitivă din tenis. O decizie anticipată cumva de parcursul ei din ultimii ani, când a jucat din ce în ce mai puțin. De fapt, viața jucătoarei din Venezuela, care a reprezentat Spania, s-a schimbat în 2021.

S-au întâlnit lângă Central Park

Atunci, la US Open, ea l-a cunoscut pe Arthur Borges (37 de ani), director al companiei Tom Ford, care se ocupă de afacerile pentru zona Americii de Nord. A fost o întâlnire ciudată, la un semafor, din apropierea hotelului în care stătea sportiva.

Arthur i-a cerut jucătoarei de tenis permisiunea să facă o poză, iar ceea ce părea o întâlnire banală între o vedetă și un fan s-a transformat într-o căsnicie. La trei ani distanță, cei doi și-au unit destinele în Spania.

“Hotelul meu era aproape de Central Park și mă plictiseam, așa că m-am gândit că ar trebui să merg la o plimbare”, a explicat ea. “Ies și mă întâlnesc cu el pe o alee, lângă un semafor. Dintr-o dată, se întoarce și spune Mult succes la US Open. Am rămas să mă gândesc: Wow, este atât de frumos”, a povestit Muguruza.

A început să călătorească alături de el

A început să călătorească alături de viitorul soț prin toată lumea, iar la începutul anului a decis să se dedice vieții de familie. La 20 aprilie, ea a făcut anunțul retragerii din tenis.

”A venit momentul retragerii, o nouă etapă a vieții mele. Cuvântul pensionat sună foarte puternic pentru că am doar 30 de ani, dar au trecut 25 de ani de când am început să joc tenis. Am realizat atât de multe, mă simt mândră că am reușit, că am rezistat când am întâmpinat dificultăți”, a spus Muguruza.

Dublu câștigătoare de Grand Slam și fost număr 1 mondial

Cariera ei însemană 10 titluri WTA, A strâns din tenis în jur de 25 de milioane de dolari. Acum vrea să se dedice vieții personale și să aibă cât mai repede copii.

Averea ei este însă mai mare, deoarece a câștigat mult și din publicitate. În plus, a deschis o afacere cu tequila, alături de Eva Longoria. Aceasta merge foarte bine, aducându-i câștiguri frumoase.

Soțul Garbinei este la la doilea mariaj. El a fost căsătorit cu o patinatoare finlandeză Kiira Korpi (33 de ani). Arthur și Kiira s-au cunoscut în anul 2010, iar în 2017 au avut o nuntă de de vis la Villa del Balbianello, în Italia. La doar trei luni după divorț, Arthur Borges a fost văzut în loja Garbinei la turneele de tenis.