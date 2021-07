Garbine Muguruza, vacanță în România. Se distrează copios pe muzica lui Puya. Video

Eliminată de la Wimbledon în turul al treilea, după un meci pierdut în trei seturi, scor 7-5, 3-6, 2-6, în fața tunisiencei Ons Jabeur Garbine Muguruza a avut parte de o scurtă vacanță. Destinația? Nu vreo plajă exotică de peste mări și țări, ci tocmai Transilvania.

Da, ați auzit foarte bine. Sportiva iberică a profitat de timpul liber pentru a vizita câteva dintre cele mai frumoase obiective turistice ale țării. Printre ele se numără Peștera Dâmbovicioara, Cheile Dâmbovicioarei și Parcul Național Piatra Craiului!

Câștigătoare a turneelor de Grand Slam de la Roland Garros 2016 și Wimbledon 2017, Muguruza s-a aflat, pentru o scurtă perioadă, , chiar în sezonul în care a triumfat pe iarba londoneză. Acum, însă, ocupă poziția a 12-a, dar se poate mândri cu trofeul cucerit în luna martie, la Dubai.

Cum drumul Wimbledon , Garbine Muguruza a avut suficient timp la dispoziție pentru a admira peisajele superbe din România și a gusta din preparatele noastre tradiționale.

Omg, Muguruza listening, singing and dancing on Romanian songs while being in Romania, WE HAVE NO CHOICE BUT TO STAN

— LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena)