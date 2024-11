Gardoș a analizat prestația lui Vlad Chiricheș ca mijlocaș defensiv în FCSB – Slobozia 3-0. „Eu am simțit pe pielea mea”

Florin Gardoș a comentat evoluția lui Vlad Chiricheș în FCSB – Unirea Slobozia 3-0. Fostul fundaș central al campioanei României a văzut minusurile din jocul stoperului lui Elias Charalambous.

Florin Gardoș trage linie după prestația lui Vlad Chiricheș ca mijlocaș central: „Știu ce înseamnă să fii obișnuit să ai jocul în față”

Florin Gardoș a vorbit despre Vlad Chiricheș: „În general bine. Eu am jucat pe postul ăla prima oară când am jucat la Steaua. M-a băgat Ilie Dumitrescu.

Știu ce înseamnă să fii obișnuit să ai jocul în față toată viața, chiar dacă ai o tehnică bună și alta e să fii mijlocaș la închidere și să primești mingea cu spatele la joc.

În mare s-a descurcat bine, dar era deja 2-0. Au fost faze în care putea să rezolve mult mai simplu și era mai eficient. A încercat să se complice de vreo două ori”, a explicat analistul.

Florin Gardoș, completat de Vivi Răchită: „A dat viteză jocului”

Fostul jucător al Stelei a remarcat și el prestația lui Vlad Chiricheș: „A încercat să joace din prima, a dat viteză jocului. A dat câteva pase bune. Dar cu fundașii ăia centrali… Florine, dacă facem acum cuplu de fundași centrali cu Jordan Gel, are 17 goluri.

Un gol și jumătate pe sezon. E din alt film. Nu are viteză, tehnică… Ce a făcut ăsta în 12 ani? Cum să joci în SuperLiga în România? Mai bine joci cu români tineri decât jucători străini de asemenea factură proastă.

Ocupă locul unui tânăr de-al nostru. Când poate să mai crească ăsta? Dacă el marchează un gol jumate pe sezon crezi că îți dă 10 goluri la Slobozia?”, a mai criticat Vivi Răchită.

Vlad Chiricheș nu l-a mulțumit însă pe Gigi Becali: „Eu nu vreau să-l mai pun fundaș central”

: „Mi-a plăcut. A jucat bine, dar tot face treburile alea ale lui. El arată prea multă lejeritate. La un moment dat, în a doua repriză, spre final, a primit o minge și putea foarte simplu să o degajeze. El, ca să arate că nu o dă aiurea, a pasat în careu. În interiorul careului. Cum să faci așa ceva? Astea sunt niște lucruri de care îmi e teamă.

Când ajungea mingea la el, aveam emoții. I-a dat o pasă Edjouma și el i-a dat-o înapoi, deși era marcat. Cum să dai așa mingea? El probabil crede că e la Real Madrid. Doamne ferește. E posibil să jucăm cu el închizător în meciul cu Olympiakos. Eu nu vreau să-l mai pun fundaș central. Îmi e frică”.

Gardoș crede că Vlad Chiricheș poate face față pe acest post: „Nu trebuie să joace 90 de minute”

Florin Gardoș crede că Vlad Chiricheș ar putea să mai apară la FCSB pe această poziție: „Ar putea să joace, acuma depinde și de meci. Cred că i-ar fi mult mai greu într-un meci de Europa League. E un alt post și necesită adaptare. E un post foarte greu, dar nu trebuie să joace 90 de minute.

Am jucat la Napoli la închidere, dar a fost un meci în care n-am avut posesie și am alergat după Hamsik și am jucat foarte bine. Apoi am jucat la Astra și n-am atins mingea cu NDoye. Era alt tip de meci”.

Dănuț Lupu e însă de cu totul altă părere: „Nu poate să joace acolo. E un în care trebuie să alergi foarte mult. Mai trebuie să știi și cu bășica puțin mai mult. Eu nu îl văd. Într-un meci cu echipe slabe da. Nu cred că ar accepta nici el să joace în cupele europene mijlocaș defensiv. E alt post. Stai cu spatele, trebuie să știi. E de muncă acolo, nu de joacă”.

Vivi Răchită trage un semnal de alarmă: „Dacă joacă așa în play-off, doar cu Șut mijlocaș central și cu Olaru și Tănase, pierde campionatul. Ultimii 8 ani au pierdut campionatul așa”. Florin Gardoș nu e însă de acord: „Eu așa văd echipa, cu singur mijlocaș central, Șut”.

Florin Gardoș a comentat schimbarea din echipa FCSB-ului la meciul cu Unirea Slobozia