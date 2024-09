Florin Gardoș a reacționat la FANATIK SUPERLIGA, după ce Gigi Becali a anunțat cum vrea să controleze antrenamentele „roș-albaștrilor”. Fostul fotbalist de la FCSB s-a arătat șocat de metoda uluitoare pe care vrea să o implementeze patronul.

Gardoș, șocat de noua modă de la FCSB: „Vin acum de la cursuri și intră domnul Becali pe telefon și-mi spune că oprește antrenamentele cu megafonul!”

Prestația „roș-albaștrilor” din derby-ul cu l-a convins pe G . Patronul campioanei României vrea să conducă ședințele de pregătire din pat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Florin Gardoș s-a întors în țară de la un curs de management și a reacționat: „Am fost la cursuri, am fost pe la Atletico, cu Soriano de la City Group și intră domnul Becali și zice că vrea să pună pauză la antrenamente”.

Robert Niță a glumit cu Florin Gardoș pe seama situației: „Voi nu studiați acolo cu inteligența artificială, nu aveți încă. E diferență, acolo înveți pe cursuri, aici e alt nivel”.

Florin Gardoș: „Dacă voi profesa vreodată o voi face într-o altă țară”

„Am stat de luni până vineri, șase-șapte ore pe zi cu notițe. Am avut tot felul de specialiști, Soriano e CEO City Group și are City, Girona și așa mai departe. Să fii președinte la 13 cluburi, trebuie să ai un cap… Am avut discuții, cum să alegi jucătorii, cum să ai succes în fotbal.

Mă gândesc că dacă voi profesa vreodată o voi face într-o altă țară, nu aici. Am avut un curs în mai, am fost la Lisabona și am văzut academiile de la Benfica și Sporting. Când vii în România ești trist, îți dai seama cât de mare e diferența.

Eu văd o oportunitate, dacă implementezi cunoștințele astea undeva ar trebui să ai succes”, a spus Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Ilie: „Tu le-ai spus ce se întâmplă la noi?”. Răspunsul lui Florin Gardoș

Bomba mondială anunțată la FANATIK SUPERLIGA l-a făcut pe Adi Ilie să se întrebe dacă Florin Gardoș a povestit la cursuri tot ce se întâmplă în fotbalul românesc: „Tu le-ai spus ce se întâmplă la noi?”.

Răspunsul lui Florin Gardoș a venit și el imediat: „Am și un grec, grecul știe. Celorlalți li se pare ceva neobișnuit. Eu mă duc la cursuri, plătesc 50.000 de euro să învăț și și intră domnul Becali pe telefon și-mi spune că oprește antrenamentele cu megafonul!”.

Florin Gardos, REACTIE GENIALA dupa REVOLUTIA ANUNTATA de Gigi Becali la antrenamentele FCSB