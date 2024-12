Gardul unui liceu din Suceava, decorat de Crăciun ca în marile capitale ale lumii. A devenit atracția orașului

Magia sărbătorilor de iarnă plutește deja în aer, iar majoritatea orașelor din țara noastră În timp ce în București, Craiova, Sibiu sau Cluj, târgurile sunt principala atracție, în Suceava gardul Colegiul National de Informatică “Spiru Haret” a devenit cel mai pozat loc din oraș.

Gardul unui liceu din Suceava, decorat de Crăciun ca în marile capitale ale lumii

Zilele trecute, gardul liceului cu 45 de urși uriași de pluș, zeci de ramuri de brad, mii de luminițe și sute de cadouri, globuri și alte ornamente spectaculoase.

Decorul de basm a fost realizat cu multă migală de către cei 300 de elevi ai liceului Spiru Haret și de părinții lor, la inițiativa unuia dintre profesori.

“Am vrut să aducem spiritul Crăciunului în şcoala noastră şi oamenilor totodată. Am lucrat aproximativ 2 săptămâni, am împachetat cutii, am pregătit urşii.

Cum aţi văzut în Craiova sau la alte târguri mari din alte ţări, aşa am vrut să facem şi noi”, au spus elevii de la Colegiul National de Informatică “Spiru Haret” din Suceava, potrivit

Încă din prima zi de la inaugurare, trotuarul din fața liceului s-a umplut de oameni care au venit din toate colțurile orașului să admire decorul desprins parcă din filme.

“Este o decoraţiune de tip flashmob, asta înseamnă o expoziţie în aer liber care se adresează unui mare număr de privitori.

Este o manifestare care se doreşte a fi o pledoarie pentru frumos, pentru echilibru, pentru bunătate”, a transmis Daniela Boșca, profesor inițiator.

Intrarea liceului este acum păzită de patru soldați care au o înălțime de doi metri și care au fost creați de la zero de elevii liceului sucevean.

“Este un răspuns al şcolii pentru comunitate. Comunitatea ajută şcoala să funcţioneze în condiţii bune, iar elevii răspund pe măsură la efortul pe care comunitatea îl face”, a afirmat Virginel Iordache, directorul Colegiului Naţional “Spiru Haret” Suceava.

De asemenea, elevii liceului al cărui gard a devenit cel mai instagramabil loc din oraș nu au uitat nici de tradițiile românești, iar după ce au terminat de împodobit au pornit la colindat.