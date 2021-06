Gareth Bale a plecat furios în timpul interviului! Întrebarea care l-a scos din minţi pe atacantul galez. Video

Ţara Galilor a suferit o înfrângere dură în optimile de la Euro 2020, . Starul galezilor, Gareth Bale s-a înfuriat în interviul de după meci şi a plecat, fiind deranjat de întrebările reporterului.

Gareth Bale a plecat furios în timpul interviului!

Căpitanul Ţării Galilor a plecat de la microfon când a fost întrebat dacă meciul împotriva Danemarcei a fost ultimul pentru el pentru naţionala Ţării Galilor. Când a auzit întrebarea, Bale a plecat de la microfon.

Marca gonna feast tomorrow like a homeless man who hasn't eaten for days — Fezzï (@fezzi_2_0)

Bale: “Mă pot declara mândru de colegii mei”

Referitor la meciul pierdut împotriva danezilor, Gareth Bale a declarat că eroarea del la al doilea gol a pecetluit soarta echipei pe care o reprezintă:

„Din multe puncte de vedere, am început bine. Primele 25 de minute au fost bune, dar am încasat acel gol şi lucrurile s-au schimbat. În a doua repriză, am ieşit decişi să jucăm, dar din păcate am făcut o eroare care a condus la cel de-al doilea gol.

Este dezamăgitor, suntem frustraţi, dar e de înţeles în situaţia asta. O ocazie ratată pentru noi, dar mă pot declara mândru de colegii mei”, a fost mesajul lui Bale.

Gareth Bale se întoarce la Real Madrid!

Gareth Bale va reveni în această vară la Real Madrid, club care l-a împrumutat în stagiunea trecută la Tottenham. Galezul nu a rupt “gura târgului” la Londra, însă va reveni sub comanda lui Carlo Ancelottti:

„Bale este un jucător grozav. După cum îl văd, este unul dintre marii jucători din Europa. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc de la el este la Kiev. Aş vrea să rămână la Real Madrid, eu îi iubesc pe toţi jucătorii Realului”, a spus Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid.

Danemarca a dominat autoritar cu Ţara Galilor

Danemarca a dominat autoritar confruntarea cu Ţara Galilor. a reuşit să deschidă scorul în prima repriză şi apoi, în minutul 48, a reuşit să facă “dubla”. Nordicii au stabilit scorul final prin golurile lui Maehle şi Braithwaite.

Galezii care au încheiat pe locul doi în grupa A nu a avut nicio şansă în această confruntare şi naţionala condusă de Gareth Bale se vede nevoită să plece acasă după optimile de finală ale competiţiei.

Gareth Bale, în prima reprezentativă de 15 ani!

În urmă cu cinci ani, naţionala Ţării Galilor a reuşit un parcurs formidabil la Campionatul European. Galezii au reuşit să ajungă până în semifinalele competiţiei, acolo unde au fost învinşi de Portugalia, scor 0-2.

Gareth Bale, în vârstă de 31 de ani, joacă în naţionala Ţării Galilor din anul 2006. A fost unul dintre principalii jucători ai echipei în cele două calificări pe care le-a reuşit naţionala, la Euro 2016 şi Euro 2020.

