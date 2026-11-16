Gareth Bale este pregătit să salveze un club de tradiție din Spania: Tranzacția valorează 500.000.000 de euro

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Sevilla se află într-unul dintre cele mai dificile momente din întreaga sa existență. Echipa de pe ”Ramon Sanchez Pizjuan” se află pe locul 6 în La Liga, dar administrativ nu stă bine. Datoriile se ridică la peste 238 de milioane de euro și presiunea vânzării clubului este uriașă.

Gareth Bale vrea să salveze un club din Spania

Salvarea echipei ar putea veni chiar de la un fost fotbalist al unei rivale. Conform publicației , în spatele unui fond de investiții dispus să redreseze clubul de pe ”Ramon Sanchez Pizjuan” se află galezul . Este vorba despre Juggernaut Capital Partners, iar britanicul ocupă funcția de consilier.

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Potrivit aceleiași surse, fondul de investiții american s-ar plasa printre favoritele la preluarea conducerii clubului. Juggernaut Capital Partners ar dori să obțină 85% dintre acțiunile clubului Sevilla. Cerința americanilor a fost evaluată, iar pentru a intra în posesia procentului covârșitor din club, Juggernaut Capital trebuie să achite aproximativ 500 de milioane de euro.

Printre principalele competitoare la cumpărarea acțiunilor lui Sevilla este și un fond de investiții din Arabia Saudită. HD Ventures, o companie legată de oamenii de afaceri saudiți Mansoor și Haider Syed. Aceștia și-ar fi manifestat interesul în cursul ultimelor zile. În portofoliul lui HD Ventures se află șși 45% dintre acțiunile clubului din Premier League Crystal Palace.

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Până la acordul cu un grup de investitori, Sevilla respiră ușurată întrucât banca de investiții Goldman Sachs a aprobat un credit extern în valoare de 180 de milioane de euro. Astfel, clubul reușește să acopere o mare parte a datoriei sale nete. Totuși, aceasta nu este o soluție pe termen lung pentru club.

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Cine este Juggernaut Capital Partners

Compania de investiții din Statele Unite, în care este implicat Gareth Bale, are un trecut profesional de 17 ani, în care a înregistrat profit constant. Dacă, inițial, și-a format portofoliul prin branduri de îmbrăcăminte sportivă și organizații de sport pentru tineret, în prezent realizează o tranziție spre achiziții de pachete majoritare la cluburi de fotbal.

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În prezent, Juggernaut Capital Partners este la începutul noului proiect și nu deține niciun club în portofoliu. Totuși, principalele ținte vizate sunt conectate cu originile fondului sau cu Gareth Bale. Unul dintre cluburile dorite este cel din orașul natal al fostului fotbalist: Cardiff City. Deși acționariatul galezilor a refuzat deja o ofertă din partea Juggernaut Capital Partners, opțiunea rămâne deschisă.