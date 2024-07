Gareth Southgate, cel mai contestat selecționer al Angliei. Niciun antrenor nu se poate însă lăuda cu performanța sa la EURO 2024

, însă antrenorul a reușit să ducă Anglia de fiecare dată între cele mai bune echipe ale lumii fie că a fost vorba de Campionatul European sau Mondial.

Gareth Southgate, parcurs de invidiat ca selecționer al Angliei. A dus Albionul cel puțin în sferturi la ultimele 4 turnee finale

după evoluția cel puțin ștearsă a naționalei la Campionatul European din Germania. Englezii au reușit însă să se califice dramatic la loviturile de departajare și vor juca pentru un loc în finala în fața Olandei.

Chiar dacă stilul său de joc nu este unul plăcut ochiului, Gareth Southgate a reușit o performanță pe care nimeni și nimic nu i-o poate contesta. Ca selecționer al Angliei a reușit cele mai mari performanțe dintre toate echipele naționale importante, chiar dacă nu a câștigat un Campionat European sau Mondial.

Southgate a fost numit selecționerul Angliei pe 28 septembrie 2016, după Campionatul European. A reușit să califice naționala cel puțin în sferturile de finală la ultimele patru turnee finale, ceea ce niciun alt antrenor nu a reușit.

Gareth Southgate, aproape să aducă titlul european în Anglia pentru prima oară

Gareth Southgate a reușit la primul turneu final din cariera de selecționer să ajungă cu Anglia până în semifinale. Naționala Albionului era eliminată dramatic la Campionatul Mondial din 2018 de Croația, după 2-1 la loviturile de departajare. Avea să piardă și finala mică în fața Belgiei, scor 0-2.

A urmat apoi un parcurs excelent la Campionatul European din 2020, unde Anglia a fost și mai aproape să aducă un nou trofeu continental pe insulă după 54 de ani. Anglia lui Gareth Southgate a pierdut finala Campionatului European în fața Italiei tot la penalty-uri, după 1-1 în 120 de minute. „Squadra Azzurra” se impunea cu 3-2.

La Campionatul Mondial din Qatar, Anglia a reușit de asemenea să ajungă din nou până în sferturile de finală și era eliminată de un adversar redutabil, Franța, fiind dezavantajată și de tablou. Naționala condusă de Gareth Southgate pierdea cu 1-2.

„Nu pot nega că atunci când lucrurile devin atât de personale cum a fost, doare. Nu cred că este normal să se arunce cu bere în tine. Dar suntem la a treia semifinală în patru turnee. Vom continua să muncim, să luptăm și să ne bucurăm de această călătorie. Am luat această slujbă pentru a încerca să îmbunătățesc fotbalul englez, pentru a ne oferi nopți ca aceasta. Continuăm să oferim oamenilor amintiri fantastice” – Gareth Southgate

Selecționerul Angliei, aproape de a treia semifinală la un turneu final

Gareth Southgate le-ar putea închide gura contestatarilor cu o calificare a Angliei în fața fostei adversare a României, din optimi, naționala Angliei. Cu o victorie, antrenorul în vârstă de 53 de ani ar putea să își treacă în CV o reușită importantă. A treia semifinală de turneu final din ultimele patru posibile.

Anglia era cotată cu prima șansă la câștigarea Campionatului European din Germania, iar naționala Albionului pare mare favorită la casele de pariuri și înainte de meciul contra Olandei, de miercuri, 10 iulie, ora 22:00.

„Aceasta este lumea în care trăim. Eu sunt indiferent la asta, nu este deloc important pentru mine. Ceea ce este important pentru mine este să ghidez acest grup de jucători prin turneu. Sunt foarte confortabil cu această viață. Nu am nevoie să ascult sursele externe pentru că eu sunt cel mai mare critic al meu și cred că și jucătorii sunt exact la fel.

Știm ce am făcut bine, am fost foarte sinceri în privința asta. Știm unde trebuie să fim mai buni, am fost brutal de sinceri în privința asta, și așa antrenezi o echipă și îmbunătățești performanța”, a mai spus Gareth Southgate despre criticile la adresa sa.

Gareth Southgate, cel mai bun parcurs în comparație cu reușitele selecționerilor la ultimele patru turnee finale

Anglia este singura echipă națională care a reușit să fie între cele mai bune opt echipe la ultimele patru turnee finale. Să luăm pe rând cele mai importante reprezentative: Franța, Spania, Germania, Italia, Portugalia, Belgia, Croația și Olanda.

Franța a reușit să câștige Campionatul Mondial din 2018, însă a fost apoi eliminată la EURO 2020 încă din optimi. A urmat o nouă finală de vis pierdută dramatic în fața Argentinei la Campionatul Mondial din Qatar, iar acum naționala lui Didier Deschamps a ajuns din nou în semifinale.

Spania a fost eliminată în optimi la Mondialul din 2018, a ajuns în sferturi la EURO 2020, iar la Campionatul Mondial din 2022 a fost din nou eliminată în optimi. Acum naționala lui Luis de la Fuente e în semifinale, unde va întâlni însă Franța.

Germania a fost eliminată rușinos încă din faza grupelor la Campionatul Mondial din 2018. Nemții nu au spălat rușinea nici la EURO 2020, unde au ajuns doar până în optimi, în timp ce la Campionatul Mondial din 2022 a fost din nou eliminată în grupe. „Panzerele” au dezamăgit și la EURO 2024 unde au fost eliminate de Spania după 1-2 în sferturi, cu gol marcat în minutul 119 de Mikel Merino.

Italia, prin comparație cu Anglia, nici nu a fost calificată la ultimele două Campionate Mondiale

Performanțele Angliei și ale lui Gareth Southgate ies și mai mult în evidență dacă ne uităm la situația Italiei. Chiar dacă a reușit să câștige finala EURO 2020 în fața Angliei, Italia nu s-a mai calificat la Campionatul Mondial de 10 ani! „Squadra Azzurra” a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2018 și 2022, iar la EURO 2024 a fost eliminată rușinos încă din optimi după 0-2 cu Elveția.

Portugalia lui Cristiano Ronaldo nu stă nici ea mai bine. La Campionatul Mondial din 2017, lusitanii au fost eliminați încă din optimi, la fel ca la EURO 2020. Au reușit să se califice în sferturi de finală la ultimele două turnee finale: Campionatul Mondial din 2022 și EURO 2024, unde au fost eliminați de Franța la loviturile de departajare.

nu a reușit nici ea să egaleze performanțele Angliei. Cea mai bună clasare a belgienilor a fost locul la Mondialul din Rusia, unde au câștigat finala mică în fața englezilor. A urmat un sfert de finală la EURO 2020, performanță care a pălit însă în urma eliminării încă din grupe la Campionatul Mondial din 2022. Adversara României la EURO 2024 a fost eliminată de Franța în optimi după un autogol.

Croația și Olanda, evoluții inconstante la turneele finale

Croația a fost surpriza Campionatului Mondial din 2018, unde a reușit să joace finala și să termine pe locul trei. EURO 2020 a fost o aventură mai scurtă, încheiată încă din optimi. La Campionatul Mondial din 2022, ex-iugoslavii au reușit să ajungă în sferturi, însă la EURO 2024 nu a reușit să mai treacă de grupe.

Olanda e în semifinale la EURO 2024, cea mai bună performanță la ultimele patru turnee finale. Pretențiile sunt însă uriașe după ce a jucat trei finale de Campionat Mondial, ultima în 2010. „Portocala Mecanică” nici nu s-a calificat însă la Campionatul Mondial din 2018, iar la EURO 2020 nu s-a calificat în fazele eliminatorii. La Campionatul Mondial din Qatar, Olanda a fost eliminată dramatic de Argentina la penalty-uri, care avea să câștige și trofeul suprem.

4 prezențe cel puțin sferturile de finală a reușit Gareth Southgate la ultimele 4 turnee finale cu naționala Angliei