Gareth Southgate e în pericol. Nu vrea să plece de pe banca Angliei, dar Federația îi caută înlocuitor

Chiar dacă și-a exprimat public dorința de a conduce Naționala Albionului și la Mondialul programat anul viitor în Qatar, Gareth Southgate ar putea plăti cu postul înfrângerea suferită în ultimul act al Campionatului European din această vară.

ADVERTISEMENT

Presa britanică susține că Federația se află deja în căutarea unui înlocuitor și chiar avansează primele variante. În plus, pentru că un necaz nu vine niciodată singur, fanii și-au pierdut la rândul lor încrederea în actualul selecționer.

Italia s-a impus chiar pe stadionul Wembley din Londra, scor 3-2 la loviturile de departajare (1-1 după 120 de minute) și a cucerit cel de-al doilea trofeu european din istorie, după o pauză de 53 de ani.

ADVERTISEMENT

Gareth Southgate, pe făraș? Federația i-ar căuta înlocuitor, deși își dorește să rămână

„Vorbind astăzi, aş vrea să conduc echipa în Qatar. Bineînţeles că mai întâi trebuie să ne calificăm la CM din Qatar.

Am nevoie de ceva timp pentru a urmări din nou meciul de aseară, pentru a reflecta la turneu. Am nevoie de odihnă. Este o experienţă uimitoare să-ţi conduci ţara în aceste turnee, dar are un preţ”, a declarat Gareth Southgate după ratarea trofeului european, asumându-și, totodată, responsabilitatea pentru luate în timpul loviturilor de departajare:

ADVERTISEMENT

„Suntem extrem de dezamăgiţi. Jucătorii au dat totul. Uneori au jucat foarte bine, alteori nu am ţinut mingea destul de bine, în special la începutul reprizei a doua, dar nu putem acuza pe nimeni.

A fost o bucurie să lucrez cu ei. Au ajuns mai departe decât s-a ajuns în de mult timp, însă în acel vestiar este extrem de dureros în această seară.

ADVERTISEMENT

Eu i-am decis pe cei care au executat penaltiurile în baza a ce au făcut la antrenamente. Am câştigat împreună ca echipă şi nu am reuşit ca echipă să câştigăm în seara asta, dar în ceea ce priveşte loviturile de departajare, este decizia mea.

Este responsabilitatea mea. În acest moment durerea înfrângerii este imensă. Voiam să-i oferim ţării încă o seară specială şi nu am reuşit”.

ADVERTISEMENT

Lampard și Gerrard, favoriți să-l înlocuiască pe banca naționalei Angliei

În ciuda dorinței sale de a-i conduce pe Sterling și compania la Mondialul din 2022, Federația are cu totul alte planuri. Potrivit presei britanice, pe lista posibililor înlocuitori s-ar afla Frank Lampard – liber de contract încă din ianuarie 2021, când – și actualul antrenor al lui Ianis Hagi la Rangers, Steven Gerrard.

De altfel, un sondaj realizat recent pe Twiiter arată că aceștia se numără printre favoriții suporterilor, alături de Eddie Howe, o altă variantă pe care oficialii englezi ar fi dispuși să o ia în calcul în cazul demiterii lui Southgate.