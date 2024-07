Gareth Southgate le-a răspuns contestatarilor după ce Anglia a ajuns în semifinale la EURO 2024: ”Este o pierdere de timp”

în sferturile de finală și acum se pregătesc de duelul cu Olanda, care îi poate duce în fața unei noi finale, după cea pierdută pe teren propriu la EURO 2020.

Gareth Soutghate vrea mai mult după ce a dus Anglia în semifinale la EURO 2024

După ce a reușit să ducă naționala Angliei în semifinale la EURO 2024, selecționerul Gareth Southgate a mărturisit că îi place să trăiască bucuria alături de jucători și s-a arătat deranjat de cei care au aruncat cu bere în el pe timpul turneului final.

ADVERTISEMENT

”Din când în când, cu siguranță, trebuie să existe puțină bucurie în această muncă. Dacă nu mă pot bucura de acest moment, atunci este o pierdere de timp. Îmi plac jucătorii și împărtășirea acestui moment cu ei.

Nu pot nega că atunci când lucrurile devin atât de personale cum a fost, doare. Nu cred că este normal să se arunce cu bere în tine. Dar suntem la a treia semifinală în patru turnee. Vom continua să muncim, să luptăm și să ne bucurăm de această călătorie.

ADVERTISEMENT

Am luat această slujbă pentru a încerca să îmbunătățesc fotbalul englez, pentru a ne oferi nopți ca aceasta. Continuăm să oferim oamenilor amintiri fantastice. Acum vrem să mai oferim un lucru.

Nu am fost niciodată la o finală în afara Angliei, nu am câștigat niciodată un EURO, așa că există două bucăți de istorie pe care ne-ar plăcea să le creăm”, a declarat Southgate, conform .

ADVERTISEMENT

Nemulțumit că presa i-a dezvăluit sistemul de joc

De asemenea, selecționerul Angliei și-a exprimat frustrarea deoarece decizia sa de a trece la o apărare cu 3 fundași centrali în partida cu Elveția a fost dezvăluită în presă cu 3 zile înainte de meci.

”Multe dintre procesele noastre au fost partajate. Trăim într-o lume uimitoare în care ne este atât de dificil pentru că orice element de surpriză pe care l-ai putea avea a dispărut cu 3 zile înainte de meci”, a spus Gareth Southgate.

ADVERTISEMENT

Eroul Angliei în sfertul cu Elveția a fost Jordan Pickford, cel care a apărat șutul lui Manuel Akanji la loviturile de departajare. .