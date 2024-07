Gareth Southgate mizează pe forța grupului înainte de duelul cu Olanda din semifinalele EURO 2024. “Așteptările au fost copleșitoare”

Anglia și Țările de Jos se vor întâlni în cea de-a doua semifinală de la Campionatul European din Germania. Deși până în acest moment al competiției nu au impresionat, britanicii ar putea pleca cu un mic avantaj, iar Gareth Southgate are mare încredere în elevii săi.

Naționala Angliei nu a impresionat la EURO 2024

Anglia era considerată la începutul turneului una dintre marile favorite la câștigarea trofeului european britanicii au primit multe critici pentru jocul foarte static practicat. Gareth Southgate a fost ținta preferată a presei internaționale.

din jocul echipei sale, având în vedere că are în lot fotbaliști de o valoare incredibilă. Până în acest moment, britanicii au un singur meci câștigat în timpul regulamentar.

Gareth Southgate a prefațat întâlnirea cu Olanda din cea de-a doua semifinală de la EURO 2024. Acesta a recunoscut că jocul echipei sale nu a fost până în acest moment unul extraordinar, însă a ținut să laude unitatea grupului și e sigur că elevii săi își vor demonstra valoarea în meciul cu Olanda.

Gareth Southgate: “Suntem pregătiți pentru orice”

“Sunt foarte norocos să am șansa de a lucra cu acest grup fantastic de jucători. Mereu am lucrat ca o echipă și asta vom face și în continuare. Analizăm ceea ce putem face mai bine, atât la nivelul staffului tehnic, cât și la nivelul jucătorilor.

Felul în care cei 26 de jucători au reușit să se unească în ultimele două săptămâni este cu totul special. Jumătate din jucătorii din lot nu aveau experiență la turnee finale. Sunt mai multe motive pentru care recurgem la schimbări, însă suntem mulțumiți de felul în care joacă echipa.

Unul din multele lucruri impresionante la acest turneu final este atmosfera de pe stadion. A fost cu adevărat o senzație cu totul diferită pentru jucători față de cele pe care le-au trăit la ultimele 3 turnee finale.

Ceea ce a fost impresionant până la urmă a fost că am perseverat și am găsit modalități de a câștiga. Am simțit că acest lucru s-a îmbunătățit împotriva Elveției. Ați văzut o versiune mai liberă a noastră cu mingea. Grupul s-a schimbat. Acum este vorba despre ceea ce este posibil să realizăm și nu despre ceea ce ar putea merge prost. Aceasta este acum șansa de a scrie istorie. Încercăm să deschidem noi drumuri și asta nu este ușor, dar jucătorii sunt conectați la meci.

Unul dintre punctele noastre forte de-a lungul anilor a fost să avem mai puțină frică, să arătăm mai puțină inhibiție, dar la începutul turneului așteptările au fost copleșitoare și zgomotul din exterior nu a fost niciodată mai puternic. Nu am reușit să ne punem în starea potrivită. Suntem pregătiți pentru orice, va fi un meci palpitant cu mulți jucători buni pe teren”, a explicat Gareth Southgate la conferința de presă.