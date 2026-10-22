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”Garita – Haaland”. Gigi Becali a anunțat arma secretă pentru derby-ul cu Rapid, în lipsa lui Drăguș

Adrian Baciu
22.10.2026 | 13:24
Garita Haaland Gigi Becali a anuntat arma secreta pentru derbyul cu Rapid in lipsa lui Dragus
EXCLUSIV FANATIK
El este arma secretă a celor de la FCSB la meciul cu Rapid: ”Garita - Haaland”. Sursa foto: colaj Fanatik
Denis Drăguș, cel mai important atacant din lotul lui FCSB, nu va juca nici în derby-ul cu Rapid. În aceste condiții, Gigi Becali are mare încredere în noua sa armă secretă: ”Garita - Haaland”.
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FCSB – Rapid, meci contând pentru etapa a 13-a din SuperLiga, este programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Roș-albaștrii nu se vor baza la derby-ul din weekend pe cel mai important atacant din lot, Denis Drăguș (27 de ani). Gigi Becali (68 de ani) nu se teme de această pierdere și spune că are mare încredere în noua sa armă secretă din avanposturi: ”Garita-Haaland”.

Gigi Becali dezvăluie cine este armată secretă a lui FCSB la derby-ul cu Rapid: ”Garita-Haaland!”

După revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pe banca tehnică, FCSB pare că a prins viață. Cel puțin ca rezultate, fosta campioană o duce excelent în ultimele două etape: 2 victorii din 2 meciuri. Roș-albaștrii nu au convins, dar au învins la limită pe Oțelul Galați (1-0) și pe FC Voluntari (2-1). Acum, pentru ”Reghe” & co. urmează adevăratul test: derby-ul cu Rapid.

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FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar apoi Gigi Becali a confirmat tot pentru site-ul nostru, faptul că Denis Drăguș nu va juca în meciul din etapa a 13-a. În aceeași intervenție de la FANATIK SUPERLIGA, patronul echipei bucureștene a dezvăluit arma secretă pe care se va baza Reghecampf la meciul cu Rapid. ”(n.r. Nu-l aveți pe ‘Messi’ din atac, pe Drăguș) Da, dar îl avem pe Garita – Haaland”, a punctat șeful FCSB.

Despre derby-ul cu rivala din Capitală, Becali a mai dezvăluit un aspect de ordin tactic. Acesta a spus că pe teren îl vom vedea la lucru și pe ”salvatorul” FCSB-ului cu Oțelul și FC Voluntari. E vorba de puștiul de 18 ani Alexandru Stoian. El va intra pe parcurs în locul lui Arnold Garita (31 de ani). ”(n.r. Îl aveți pe Stoian, care marchează meci de meci) El va fi înlocuitorul lui Garita. Pentru că Garita aleargă mult, dar nu poate duce tot meciul”, a dezvăluit Becali.

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Cât de optimist este Gigi Becali înainte de derby-ul cu Rapid: ”Iau în calcul doar victoria. Cred că suntem peste ei ca valoare”

Gigi Becali vede partida cu Rapid ca pe un bun prilej de restart a echipei sale. În opinia acestuia, un succes contra rivalilor înseamnă o revenire în prim plan. ”(n.r. Este foarte important pentru FCSB meciul cu Rapidul) Nu este important. Este cel mai important! De ce? Noi, dacă batem, și trebuie să batem, că nu avem încotro, noi ne vom ridica. Iau în calcul doar victoria. Jucăm acasă. Ca valoare cred că suntem peste ei. Asta dacă o iei individual”.

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Patronul celor de la FCSB obișnuia, înainte de revenirea lui Reghecampf, să ofere presei echipa de start. În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a spus că, de această dată, nu știe încă primul 11. ”(n.r. Dați echipa sau vă temeți de Pancu?) Nu o știu. Ei, ce din staff o știu. Se cam știe cum jucăm. Eu i-am spus lui Reghe să facă cum știe, cum vrea el. Eu mă înțeleg cu Reghe, ca înainte”, mai precizează conducătorul roș-albaștrilor.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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