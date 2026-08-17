Garita la FCSB! Impresarul vine cu toate informațiile despre transfer: „Ajunge azi și semnează”. De ce a plecat din China

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. Atacantul care a fost la FC Argeş în sezonul 2022-2023 a fost transferat de fosta campioană a României, care i-a adus concurent pe post lui Daniel Bîrligea. Toate detaliile mutării.

Arnold Garita, transfer la FCSB: „Jucătorul va face vizita medicală şi va semna”

Impresarul Florin Vulturar a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Garita va ajunge la Bucureşti în cursul zilei de luni şi e aşteptat să semneze contractul. FCSB a profitat de faptul că atacantul a fost scos de pe listă de chinezii de la Shenzhen Juniors:

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„Azi, la ora 13:30 o să vină de la Paris. În ultimele două zile a fost acolo. Nu mai are ce să fie. S-au semnat actele cu chinezii. A fost destul de complicat cu ei. A fost diferenţa de fus orar şi a durat din cauza asta. Jucătorul va face vizita medicală şi va semna.

Avantajul nostru a fost că a avut o altercaţie la ultimul meci jucat. A fost o lovitură, a luat cartonaş roşu şi a fost suspendat cinci etape. Nu asta a fost cea mai mare problemă, ci că a fost scos de pe listă. El nu mai putea să joace până la finalul campionatului din China. Am profitat de situaţie şi cam asta a fost.

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Ei sunt foarte drastici la situaţiile astea, au suspendări foarte mari. Faptul că a fost scos de pe listă îl împiedica să joace. Iar contractul lui era până la finalul anului. În primul rând, este al doilea golgheter al campionatului. E greu să găseşti un atacant cu ritm de joc, să şi joace”, a spus Vulturar.

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FCSB, lovitură cu Garita? „La ce criză de atacant există, este foarte greu să găseşti unul cu ritm”

Impresarul este de părere că Arnold Garita este o lovitură pentru FCSB. În acest moment există o criză de atacanţi şi fosta campioană a României a reuşit să ia un vârf care este pregătit să intre şi care cunoaşte campionatul:

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„La ce criză de atacant există, este foarte greu să găseşti unul cu ritm, care să poată să şi intre. E foarte greu să poată fi adus în plin campionat, în aceste condiţii financiare. Cei din China plătesc o parte din bani şi eu zic că din toate punctele de vedere e o afacere bună. Cunoaşte bine şi campionatul.

Avea un salariu destul de mare acolo, 500.000 de euro. şi de acolo se poate discuta. Poate semna prelungire cu FCSB fără probleme. Are forţă, are viteză, cunoaşte campionatul. El a fost dorit şi când a plecat din România. Gigi Becali l-a plăcut mult şi l-a dorit. Acum a fost un moment oportun să fie transferat”, a spus Florin Vulturar la FANATIK SUPERLIGA.

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