Sport

Garita, la un pas să fie uitat de autocarul FCSB după victoria cu Oțelul! Ce a făcut atacantul la ieșirea de la vestiare. Video

Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
11.10.2026 | 01:20
Garita la un pas sa fie uitat de autocarul FCSB dupa victoria cu Otelul Ce a facut atacantul la iesirea de la vestiare Video
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Garita, la un pas să fie uitat de autocarul FCSB după victoria cu Oțelul! Ce a făcut atacantul la ieșirea de la vestiare. FOTO: sportpictures.eu
Arnold Garita a fost protagonistul unui moment inedit după FCSB - Oțelul 1-0. Atacantul roș-albaștrilor a rămas minute bune alături de familie la ieșirea de la vestiare, în timp ce autocarul echipei se pregătea de plecare
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Arnold Garita (31 de ani) era să fie uitat la stadion de autocarul celor de la FCSB. Atacantul camerunez a fost titular la meciul de debut al lui Laurențiu Reghecampf, câștigat în fața Oțelului, scor 1-0.

Autocarul FCSB, la un pas să plece fără Arnold Garita

FCSB a început cu dreptul al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf și s-a impus cu 1-0 în fața Oțelului, pe Arena Națională, grație golului marcat de Alexandru Stoian în repriza secundă. După fluierul final, Arnold Garita a oferit însă unul dintre momentele inedite ale serii. Atacantul camerunez a întârziat serios plecarea de la stadion după ce s-a oprit la ieșirea de la vestiare pentru a sta alături de membrii familiei sale.

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În timp ce majoritatea jucătorilor FCSB-ului se urcaseră deja în autocar, Garita a continuat să stea de vorbă cu familia sa în zona de la ieșirea vestiarelor. Vârful roș-albaștrilor s-a desprins cu greu de cei dragi și a prins in extremis autocarul FCSB-ului, care se pregătea de plecare.

Pentru câteva momente a existat chiar impresia că bolidul de peste jumătate de milion de euro îl va lăsa la Arena Națională pe atacant. Până la urmă, Garita a ajuns la timp și s-a alăturat colegilor.

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Alexandru Stoian a decis meciul cu Oțelul Galați

Arnold Garita a fost titularizat de Laurențiu Reghecampf în centrul atacului, însă nu a reușit să înscrie. Vârful camerunez e în continuare fără gol marcat de când a semnat cu echipa patronată de Gigi Becali. Tehnicianul FCSB-ului a decis să îl înlocuiască în minutul 57 cu Alexandru Stoian.

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Mutarea s-a dovedit inspirată. La numai opt minute după ce a intrat pe teren, Stoian a reluat cu capul centrarea trimisă de Valentin Crețu și a înscris unicul gol al partidei. FCSB s-a impus cu 1-0, iar Laurențiu Reghecampf și-a început cu o victorie cel de-al treilea mandat pe banca roș-albaștrilor.

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Garita, uitat la autocar FCSB

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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