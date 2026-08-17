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Garita, primele declarații după ce a ajuns la București ca să semneze cu FCSB. Cum s-a făcut, de fapt, transferul

Arnold Garita a sosit în România pentru a semna cu FCSB. Camerunezul a dezvăluit cum s-a făcut transferul și a vorbit despre competiția cu Daniel Bîrligea pentru un loc de titular.
Bogdan Mariș
17.08.2026 | 15:48
Garita primele declaratii dupa ce a ajuns la Bucuresti ca sa semneze cu FCSB Cum sa facut de fapt transferul
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Arnold Garita (31 de ani) a sosit în România înainte de transferul la FCSB. FOTO: Sport Pictures / captură Digi Sport / colaj Fanatik
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Atacantul camerunez Arnold Garita (31 de ani) a sosit în România, unde va semna cu FCSB, sub formă de împrumut de la gruparea chineză Shenzhen Juniors. Fotbalistul care a marca 12 goluri în tricoul lui FC Argeș în urmă cu trei sezoane a dezvăluit cum s-a perfectat mutarea la gruparea „roș-albastră”.

Arnold Garita a sosit în România. Ce a declarat noul jucător al FCSB-ului

Arnold Garita a vorbit despre transferul la FCSB după sosirea în România. „Nu o să fie nicio competiție cu Bîrligea, el este un atacant foarte bun. Am venit să-l ajut pe el, dar și echipa și să câștigăm campionatul. Să vedem ce se va întâmpla. FCSB este o echipă bună, nimic nu s-a schimbat. Nu s-au calificat în Conference League, dar FCSB e FCSB, toată lumea vrea să joace la FCSB. 

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Am venit să ajut echipa, ăsta e obiectivul meu. Mereu dau totul unde joc și dacă vom câștiga și campionatul, atunci va fi și mai bine. Trebuie să mă adaptez repede și să ajut echipa. Am vorbit cu Dawa, cunosc mai mulți jucători de la FCSB. Dawa e prietenul meu și mi-a spus de mai multe ori să vin, iar acum pare că am ales momentul bun”, a declarat africanul, chiar pe aeroport, conform Digi Sport. Florin Vulturar, impresarul care a intermediat mutarea, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre sosirea lui Garita la FCSB.

Cum s-a făcut transferul lui Arnold Garita la FCSB

Garita a dezvăluit că el a fost cel care a insistat să vină la FCSB în această vară. „Nu clubul m-a sunat, eu am trimis un mesaj clubului și am spus că vreau să vin. Pentru că am jucat 12 sau 13 meciuri și am înscris 12 goluri. Am arătat că am talent în China și echipe din Turcia m-au dorit, însă eu am vrut să joc aici”, a spus „vârful” camerunez.

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Africanul a evoluat în Franța, Anglia și Belgia înainte de a sosi pentru prima dată în România, în 2022, când a semnat cu FC Argeș. După un sezon în care a marcat 14 goluri în 40 de partide, acesta a plecat în Arabia Saudită, la Al Faisaly, iar apoi a petrecut un sezon și jumătate în Israel, la Hapoel Beer Sheva. Din ianuarie, Garita aparține de divizionara secundă chineză Shenzhen Juniors, pentru care a marcat de 12 ori în 14 jocuri. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ce salariu va avea Arnold Garita la FCSB.

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